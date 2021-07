Concurso Aprendiz Marinha 2021 tem gabaritos publicados

Os candidatos do concurso Aprendiz da Marinha 2021 já podem consultar os gabaritos preliminares das provas escritas, aplicadas no último domingo, 25. Os documentos foram publicados pela corporação em seu site oficial.

Acesse os gabaritos do concurso Marinha Aprendiz 2021

Quem não concordar com os gabaritos e desejar entrar com recurso terá até a próxima sexta-feira, 30, para fazer o envio, no próprio site da Marinha.

As avaliações foram aplicadas nacionalmente, no turno da manhã. Conforme a convocação para a prova, os portões foram abertos às 8h e fechados às 9h30, com início das provas às 10h.

Os candidatos tiveram quatro horas para responderem a 50 questões, sendo elas sobre Conhecimentos Gerais a respeito das seguintes disciplinas:

Matemática;

Português;

Ciências (Física e Química); e

Inglês.

Cada questão da prova objetiva vale dois pontos, sendo no total de zero a 100 pontos. Serão eliminados quem obtiver nota inferior a 50 pontos em toda a prova, além de nota inferior a dez em qualquer uma das disciplinas.

De acordo com as estatísticas divulgadas pela Marinha, foram recebidas para o concurso 16.627 inscrições. Com isso, a relação candidato por vaga ficou em 22,16. A Marinha ainda não divolgou o número de faltosos na prova, o que pode alterar esta concorrência.

Quais as próximas etapas do concurso Marinha Aprendiz?

Assim como todos os concursos militares, a seleção para aprendiz de marinheiro também é composta por diversas fases. Após as provas escritas, os considerados aprovados na etapa devem passar ainda por:

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física (TAF);

Avaliação Psicológica (AP);

Verificação de Documentos (VD);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (somente para candidatos que se auto declararam negros).

Este concurso Aprendiz Marinha trouxe 750 vagas em edital, apenas para candidatos do sexo masculino. Para concorrer na seleção é preciso o ensino médio completo ou estar em fase de conclusão do último ano.

Além da escolaridade, é necessário estar dentro do limite de idade de 18 anos ou menos de 22 até o primeiro dia do mês de janeiro do ano da incorporação (neste caso 2022).

O concurso Marinha Aprendiz acontece anualmente e oferece, durante o curso de formação remuneração de R$1.303,90, sendo R$1.105 correspondentes ao soldo militar, R$143,65 correspondentes ao adicional militar e R$55,25 correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar, como previsto na legislação em vigor.

Como grumete (aprendiz) o aluno receberá uma bolsa-auxílio no valor total bruto de R$1.398,30 sendo R$1.185,00 correspondentes ao soldo militar, R$154,05 correspondentes ao adicional militar e R$59,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor.