Concurso Banco do Brasil: confira vagas por estado; são 4.480 vagas

O Banco do Brasil liberou edital de nº 01/2021 para o seu novo concurso público. Ao todo, serão preenchidas 2.240 oportunidades imediatas e outras 2.240 em cadastro reserva.

As vagas do concurso Banco do Brasil, que foram distribuídas por estado, dizem respeito aos cargos de Agente de Tecnologia e Agente Comercial.

O concurso Banco do Brasil está sob a responsabilidade da banca Cesgranrio.

Concurso Banco do Brasil: vagas por estado

Para concorrer às vagas do concurso Banco do Brasil, é necessário ter nível médio completo. As remunerações foram calculadas no valor de R$ 3.022,37 em jornadas de 30 horas semanais.