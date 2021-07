Concurso Banco do Brasil: diretor prevê convocações este ano e mais

As inscrições para o concurso Banco do Brasil 2021 seguem abertas. E para falar sobre a seleção, Folha Dirigida entrevistou, com exclusividade, o diretor de Gestão da Cultura e de Pessoas do BB, Thiago Affonso Borsari.

O diretor revelou detalhes sobre o concurso que está aberto e deu previsão para o início das convocações dos aprovados, que podem ocorrer já neste ano. Confira abaixo os destaques desta entrevista!

Necessidades do Banco

Segundo o diretor, a realização do concurso tem como um de seus propósitos estar próximo das pessoas e ajudar a preservar o que é importante para os clientes do BB, assim como seus acionistas e funcionários.

Por isso, o número de vagas ofertadas é adequado às necessidades atuais do BB nas cidades incluídas no edital.

“Tem como objetivo suprir o quadro de pessoal daqui em diante, atender necessidades estratégicas do Banco e atrair novos talentos em nível nacional”, explica Thiago Borsari.

Déficit e chances de convocações

O BB possui uma das maiores redes de atendimento no país, com 5,4 mil agências e postos de atendimento. Nos últimos anos, o banco vem ampliando sua rede de correspondentes bancários, hoje com mais de 11,1 mil pontos, e mantendo sua presença nos 4.883 municípios de atuação.

“Em uma empresa desta magnitude, consideramos que a saída de funcionários é um movimento natural. Por mês, são cerca de 100 colaboradores que se desligam. E, de tempos em tempos, faz-se necessário repor essas saídas. É quando lançamos os concursos”, avalia o diretor de Pessoas do BB.

Desta forma, Thiago Borsari explica que o número de vagas imediatas e para a formação do cadastro de reserva está adequado às necessidades atuais do Banco do Brasil.

“Os candidatos aprovados dentro do número de vagas terão direito à contratação dentro do prazo de validade do concurso. Já os candidatos classificados em cadastro de reserva serão convocados pelo banco, em caso de necessidade”, explica.

Convocações ainda este ano

De acordo com Thiago Borsari, os aprovados serão convocados para contratação observando-se as necessidades do BB e a classificação obtida na microrregião/macrorregião/UF, além do prazo de validade da seleção.

“Há possibilidades de iniciarmos a convocação de alguns candidatos aprovados ainda esse ano“, revela o diretor.

Distribuição dos aprovados pelas cidades

O concurso conta com vagas em unidades do BB situadas em todos os estados e no Distrito Federal. No momento da inscrição, o candidato deve escolher a UF/macrorregião/microrregião do seu interesse, assim como a cidade de realização das provas.

“No momento da convocação, serão obedecidas as ordens de classificação, de acordo com as regras do edital. A unidade para a posse será definida pelo Banco, não sendo possível a escolha pelo candidato”, explica Thiago Borsari.

Diferença entre os perfis do escriturário

Uma das novidades do concurso Banco do Brasil 2021 é a divisão entre perfis profissionais da carreira de escriturário, de nível médio.

Atualmente, o escriturário possui nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que o funcionário é lotado.

Para este concurso, os candidatos podem concorrer às vagas de agente comercial e de agente de tecnologia.

No primeiro caso, os aprovados irão trabalhar na rede de agências do BB, em todo o país. Já no segundo, os profissionais irão assumir áreas que trabalham com conhecimentos específico de Tecnologia, no Distrito Federal, em Brasília.

“Tanto o agente comercial quanto o agente de tecnologia concorrem ao cargo de escriturário. Os conteúdos programáticos exigidos na seleção estão alinhados aos desafios do banco no contexto de transformação digital”, diz o diretor de Pessoas do BB.

Ingresso no Banco do Brasil

Após a convocação, o diretor de Pessoas do BB explica que será celebrado um contrato individual de trabalho, a título de experiência, pelo prazo de 90 dias.

Nesse período, os contratados serão avaliados sob o aspecto da capacidade de adaptação ao trabalho, das competências necessárias ao desempenho das atividades do cargo e sob o ponto de vista disciplinar, conforme normativos internos.

“No BB possuímos, ainda, um programa específico para ambientação e acolhimento dos novos funcionários, que é composto por cursos, trilhas de aprendizagens e diversas ações que são realizadas em todo o primeiro ano de trabalho no BB”, revela o diretor.

Home Office x Presencial

De acordo com Thiago Borsari, as dinâmicas de trabalho adotadas pelas diversas empresas do mercado financeiro, e também pelo BB, dependem de diversos fatores e são bastante mutáveis.

“Hoje, o BB já é um case de sucesso na adaptação do home office e seremos em outras formas de trabalho que nos levem a uma transformação digital inovadora, afinal, a inovação está no nosso DNA”, explica.

No entanto, apesar do constante processo de transformação digital, o atendimento presencial vai continuar.

“Ele é fator essencial a ser considerado na jornada e experiência do cliente, pois é onde ocorre a convergência do atendimento para os diversos canais e grande parte da entrega de proposta de valor aos clientes”, avalia o diretor de Pessoas do BB.

Saiba como é ser um funcionário do BB

O cargo de escriturário é o primeiro passo dentro do Banco do Brasil, mas, após o ingresso, o BB oferece diversas formas de crescimento interno.

Segundo Thiago Borsari, assim que o funcionário começa a trabalhar, ele já pode acessar os diversos cursos oferecidos pela Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), assim como bolsas de graduação, pós-graduação, idiomas e mais.

“Os treinamentos realizados, os conhecimentos adquiridos, bem como o desempenho no local de trabalho, serão decisivos para os rumos da carreira do novo funcionário”, diz.

Desta forma, por meio de processos seletivos internos abertos a todos, o banco oferece oportunidades de ascensão, desde os primeiros cargos da carreira até os de liderança.

Além do crescimento e da capacitação, o BB oferece diversos benefícios.

“Como exemplo, podemos citar a Universidade Corporativa Banco do Brasil, os programas de remuneração diferenciada, premiações, programas de ascensão profissional. Após os 90 dias do contrato de experiência, o funcionário pode ser comissionado, possibilitando celeridade no encarreiramento e na formação”, revela.

Participação nos Lucros

O Programa de Participação nos Lucros e Resultados do BB visa estimular a busca por melhor desempenho no banco, retribuindo aos funcionários parte dos ganhos alcançado no período.

“O PLR ocorre anualmente com pagamentos semestrais, conforme Acordo Coletivo de PLR vigente. Cada acordo possui regras específicas, aplicáveis apenas ao período de competência em que foi acordado”, explica o diretor de Pessoas do BB.

No 1º semestre de 2020, por exemplo (valor pago em 5 de março relativo à competência 2019/2), o escriturário recebeu R$ 7.571,33. Já no segundo semestre de 2020 (valor pago em 11 de setembro de 2020 e relativo à competência 2020/1), o valor pago foi de R$ 4.845,65.

Para quem está inscrito ou pretende se inscrever no concurso do Banco do Brasil, Thiago Borsari explica que o BB tem no DNA a cultura da inovação e que, há alguns anos, figura entre os maiores e melhores empregadores do país.

“Nós do BB, maximizamos pessoas, alavancamos sonhos e ajudamos cada colaborador a alcançar seu maior potencial. Então, se você tem ideias inovadoras, gosta de desafios e não vê a hora de fazer acontecer, o Banco do Brasil é o seu lugar, pra tudo que você imaginar”, conclui o diretor do BB.

Concurso Banco do Brasil oferece 4.480 vagas

As inscrições para o concurso Banco do Brasil seguem abertas até o dia 28 de julho, por meio do site da Fundação Cesgranrio . Ao todo, são oferecidas 4.480 vagas para a carreira de escriturário, de nível médio.

No entanto, há oportunidades para dois perfis profissionais, sendo eles:

agente comercial (escriturário tradicional) – 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e

– 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva.

Os aprovados terão ganhos de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de auxílio-alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho.

A jornada será de 30 horas, conforme o regime da Consolidação das Leis de Trabalho. Os contratados ainda terão auxílio-transporte e benefícios como:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

Concurso Banco do Brasil terá provas em setembro

Os candidatos do concurso Banco do Brasil serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames estão previstos para o dia 26 de setembro, com cinco horas de duração.

A prova objetiva contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% no conjunto das provas objetivas, em Conhecimentos Básicos ou na parte Específica.

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação, no modelo de um texto dissertativo-argumentativo, terá caráter eliminatório. A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período. Os selecionados serão contratados, durante esse prazo.

Saiba tudo sobre a seleção do BB

Órgão : Banco do Brasil

: Banco do Brasil Cargos : escriturário

: escriturário Vagas: 4.480 vagas

4.480 vagas Requisito : nível médio

: nível médio Remuneração : R$4.508,40

: R$4.508,40 Banca : Fundação Cesgranrio

: Fundação Cesgranrio Inscrições : de 24 de junho a 28 de julho

: de 24 de junho a 28 de julho Provas: 26 de setembro

Confira a entrevista na íntegra com o diretor de Pessoas do BB

Qual é a importância e objetivo do concurso público aberto com 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas?

Nosso propósito é estar próximo das pessoas e ajudar a preservar o que é importante para nossos clientes, acionistas, funcionários e toda a sociedade. Cuidamos do que é valioso para as pessoas.

O número de vagas ofertadas é adequado às necessidades atuais do Banco nas cidades incluídas no Edital. Tem como objetivo suprir o quadro de pessoal daqui em diante, atender necessidades estratégicas do Banco e atrair novos talentos em nível nacional.

Essas vagas imediatas vão suprir a atual necessidade do Banco do Brasil em todo o país, sobretudo nas agências presenciais?

Neste momento, o BB optou por realizar seleção externa em nível nacional justamente para contemplar as necessidades de todas as UFs. Após a homologação dos resultados finais, o BB terá até 12 meses para realizar as convocações podendo prorrogar por mais 12 meses o prazo de validade do certame.

Qual é a necessidade atual de escriturários em todo o país? Quantos, por exemplo, já possuem condições de aposentadoria?

O BB possui uma das maiores redes de atendimento no País, com 5,4 mil agências e postos de atendimento, e vem ampliando sua rede de correspondentes bancários, hoje com mais de 11,1 mil pontos, mantendo sua presença nos 4.883 municípios de atuação.

Em uma empresa desta magnitude, consideramos que a saída de funcionários é um movimento natural. Por mês, são cerca de 100 colaboradores que se desligam. E, de tempos em tempos, faz-se necessário repor essas saídas. É quando lançamos os concursos.

Qual é a perspectiva do BB para a chamada dos aprovados que figurarem no cadastro de reserva? Há expectativa de aproveitamento de todos os excedentes?

O número ofertado de vagas e cadastro de reserva é adequado às necessidades atuais do Banco. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas terão direito à contratação dentro do prazo de validade do certame. Já os candidatos classificados em Cadastro de Reserva serão convocados pelo Banco, em caso de necessidade.

As vagas são divididas por dois tipos de escriturários: o agente comercial e o agente de tecnologia. Esta é uma novidade em relação aos concursos anteriores do banco. É uma realidade diferente, sobretudo por conta do crescimento do internet banking no país e a necessidade de investir não apenas no atendimento presencial como também na modernização de Apps e atendimento virtual? Por que esses dois perfis de funcionários?

Sim, é uma novidade em relação aos concursos anteriores do Banco. Atualmente, o cargo de escriturário possui nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que o funcionário está lotado. Para este concurso, os candidatos podem concorrer para Agente Comercial, que trabalha na rede de agências do BB, em todo o país, ou para Agente de Tecnologia, que assume em áreas que trabalham com conhecimentos específico de tecnologia, em Brasília.

Há vagas divididas por macro e micro regiões. Como funciona a distribuição dos aprovados pelas cidades e suas respectivas regiões? O Banco do Brasil leva em consideração nessa decisão o endereço do aprovado? Há possibilidade de escolha da agência em que irá atuar?

Serão ofertadas vagas em dependências situadas em todos os estados e no Distrito Federal. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF/Macrorregião/Microrregião do seu interesse e a cidade de realização das provas. No momento da convocação, serão obedecidas as ordens de classificação, de acordo com as regras do edital. A Unidade para a posse será definida pelo Banco, não sendo possível a escolha pelo candidato.

Esses aprovados atuarão presencialmente ou há alguma possibilidade de trabalho remoto em virtude da pandemia?

Já tínhamos em nosso radar as vantagens que as flexibilidades no trabalho podem trazer de benefícios para todo o ecossistema empresarial. Para se ter uma ideia, iniciamos os estudos sobre o home office em 2015 e contávamos com um projeto piloto até a chegada da pandemia.

As dinâmicas de trabalho adotadas pelas diversas empresas do mercado financeiro, e também pelo BB, dependem de diversos fatores e são bastante mutáveis. Hoje, o BB já é um case de sucesso na adaptação do home office e seremos em outras formas de trabalho que nos levem a uma transformação digital inovadora, afinal, a inovação está no nosso DNA.

No entanto, apesar de estarmos em constante processo de transformação digital, revisando modelos de relacionamento e atendimentos por meio de soluções digitais, o atendimento presencial ainda é fator essencial a ser considerado na jornada e experiência do cliente, pois é onde ocorre a convergência do atendimento para os diversos canais e grande parte da entrega de proposta de valor aos clientes.

As provas estão marcadas para 26 de setembro. O Banco do Brasil está confiante que conseguirá realizar um concurso público deste porte em meio à pandemia, já que a vacinação começa a ser acelerada no país? No caso de novas ondas, o BB poderá optar por novas datas?

O Banco do Brasil, juntamente com a Cesgranrio, vem avaliando todas as variáveis que impactam o concurso e seus candidatos. Está sendo oferecido um prazo um pouco maior para inscrições e também mais tempo até a realização das provas, pois as preparações ocorreram em um cenário inédito, o que exige mais planejamento. O item 1.8 do Edital dispõe sobre o tema.

Qual é a previsão do banco em contratar os aprovados? Ainda este ano os primeiros devem ser convocados?

Os aprovados serão convocados para contratação observando-se as necessidades do Banco, a classificação obtida na Microrregião/Macrorregião/UF e o prazo de validade da seleção externa. Há possibilidades de iniciarmos a convocação de alguns candidatos aprovados ainda esse ano.

Como será esse ingresso no Banco do Brasil? Haverá um curso de adaptação?

Os candidatos serão convocados observando as necessidades do Banco, a classificação obtida na Microrregião/Macrorregião/UF, e prazo de validade da seleção, conforme edital. Será celebrado Contrato Individual de Trabalho, a título de experiência, pelo prazo de 90 dias. Nesse período, os(as) admitidos(as) serão avaliados sob o aspecto da capacidade de adaptação ao trabalho, das competências necessárias ao desempenho das atividades do cargo e sob o ponto de vista disciplinar, conforme normativos internos.

No BB possuímos, ainda, um programa específico para ambientação e acolhimento dos novos funcionários, que é composto por cursos, trilhas de aprendizagens, e diversas ações que são realizadas em todo o primeiro ano de trabalho no Banco. As definições sobre o modelo desse programa, duração e formato serão divulgadas quando das convocações dos novos funcionários.

O Banco do Brasil tem políticas de Gestão de Pessoas para motivar cada vez mais seus funcionários a permanecerem na instituição? Quais?

O cargo de escriturário é o primeiro passo dentro da nossa empresa, e o início de uma carreira que esperamos que seja de muito sucesso. Assim que o funcionário começa a trabalhar, já pode acessar os diversos cursos oferecidos pela Universidade Corporativa Banco do Brasil, bem como bolsas de graduação, pós-graduação, idiomas etc. Os treinamentos realizados, os conhecimentos adquiridos, bem como o desempenho no local de trabalho, serão decisivos para os rumos da carreira do novo funcionário.

Constantemente, por meio de processos seletivos internos abertos a todos, o Banco oferece oportunidades de ascensão, desde os primeiros cargos da carreira, até os cargos de liderança, reconhecendo, dessa forma, o talento e o desempenho de cada funcionário.

Além de capacitação e encarreiramento, o BB adota medidas e ações para que as pessoas trabalhem em ambientes diversos e acolhedores e se sintam respeitadas e desafiadas. Tudo isso para continuarmos um Banco cada vez mais competitivo, moderno e inovador.

As vantagens de ser funcionário do Banco do Brasil são muitas. Poderia confirmar esses benefícios?

O edital prevê de forma geral os benefícios ofertados pela Empresa. No entanto, o Banco oferta aos funcionários uma gama de benefícios maior e mais completa que outras instituições. Como exemplo, podemos citar a Universidade Corporativa Banco do Brasil, com notório reconhecimento nacional e internacional, os programas de remuneração diferenciada, premiações, programas de ascensão profissional. Após os 90 dias do contrato de experiência o funcionário poderá ser comissionado nas funções iniciais da hierarquia da Empresa, possibilitando celeridade no encarreiramento e na formação.

O valor de auxílio-creche é R$ 502,98 e auxílio filho com deficiência é de R$ 548,68. Não há limite de percepção do auxílio creche ou auxílio filho com deficiência. O benefício é em função do dependente e há regras para cada benefício. Quanto ao benefício de assistência à saúde, os novos funcionários poderão requerer tal benefício de acordo com as regras vigentes à época da admissão aos quadros do Banco. Esse procedimento já ocorreu no último concurso realizado em 2018.

Sobre a Participação nos Lucros, como ela funciona? Em média o funcionário ganha mais um salário por ano? Ela é paga quantas vezes no ano? Qual foi o valor da última PLR paga?

O Programa de PLR visa estimular a busca por melhores resultados no Banco, retribuindo aos funcionários parte do lucro alcançado no período. O pagamento da PLR ocorre anualmente com pagamentos semestrais, conforme Acordo Coletivo de PLR vigente. Cada acordo possui regras específicas, aplicáveis apenas ao período de competência em que foi acordado

No 1º semestre de 2020 (Valor pago em 05/03/2020 relativo à competência 2019/2), o valor pago ao Escriturário foi de R$ 7.571,33. No 2º semestre de 2020 (Valor pago em 11/09/2020 relativo à competência 2020/1), o valor pago ao Escriturário foi de R$ 4.845,65.

O BB continua com a proposta de desenvolver seus funcionários para, no futuro, poderem ocupar até cargos de chefia na instituição? Tendo o aprovado nível superior em uma área específica ele poderá atuar com ela dentro do BB?

Existe uma frase que gostamos de repetir que é a seguinte: “O Banco do Brasil é tão grande, que nos permite mudar de emprego sem mudar de CNPJ”. Aqui, cada colaborador constrói a sua carreira. O Banco possui diversas áreas, como gestão de pessoas, tecnologia, marketing, auditoria, dentre outras. Há possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional. O funcionário pode traçar sua carreira e tentar chegar onde sempre sonhou, inclusive em cargos de chefia na Empresa.

A UniBB é outro atrativo da carreira no banco. Quais cursos a universidade vem propondo aos seus funcionários? É possível, por exemplo, conquistar uma graduação por meio da UniBB e custeio total do banco? Como funciona o processo para conseguir uma vaga em determinado curso?

A UniBB é uma Universidade Corporativa com diversas Modalidades de Aprendizagem, com formação orientada, mentoria, coaching, com plataforma integrada em diversas mídias e disponível no mobile. Possui uma gama de mais de 700 soluções educacionais.

A UniBB dispõe de recursos de aprendizagem como infográficos, vídeos, animações, games, áudio-aulas, e-books, jogos educacionais, tutoriais eletrônicos, impressos, bibliotecas e trilhas de aprendizagem. Além disso, dispõe dos Programas de Educação Continuada onde estão previstas a concessão de bolsas de estudos aos funcionários.

Dentre as bolsas ofertadas estão as de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA Turma Contratada no mercado e Idiomas Estrangeiros. Possui ainda um Programa de Certificações e parceria com renomados instituições e universidades do Brasil e exterior.

Que mensagem pode deixar aos milhares de brasileiros que devem tentar uma vaga no Banco do Brasil em 2021?

Somos uma empresa bicentenária que tem no DNA a cultura da inovação e que, há alguns anos, figura entre os maiores e melhores empregadores do país.

Temos como propósito cuidar do que é valioso para as pessoas, temos um dos maiores e mais modernos parques tecnológicos da América Latina e, principalmente, investimos nas pessoas, mantendo significativos investimentos em capacitação e valorização dos funcionários.

Possuímos desde uma das melhores Universidades Corporativas do mundo a ambientes modernos e soluções inovadoras. Aliamos atendimento presencial a soluções online de última geração e estamos presentes em todo o país.

Nós do BB, maximizamos pessoas, alavancamos sonhos e ajudamos cada colaborador a alcançar seu maior potencial. Então, se você tem ideias inovadoras, gosta de desafios e não vê a hora de fazer acontecer, o Banco do Brasil é o seu lugar, pra tudo que você imaginar.