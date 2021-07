Concurso Banco do Brasil estende inscrições para PcD

O concurso do Banco do Brasil foi retificado nesta segunda-feira, 26. Em documento publicado no Diário Oficial da União são informadas novas datas para a participação de pessoas com deficiência (PcD).

De acordo com a publicação, o prazo para a inscrição de PcD fica estendido até dia 7 de agosto.

No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado no dia das provas deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

Por exemplo, impressas em Braille, ampliadas, software de leitura de tela, videoprova em Libras, ledor, auxílio para transcrição, sala de mais fácil acesso, intérprete de libras e/ou tempo adicional, apresentando justificativas acompanhadas de parecer emitido por equipe multiprofissional ou por especialista na área dos impedimentos apresentados.

O envio desta documentação deve ser feito até as 23:59h do dia 7 de agosto (horário de Brasília), via upload, por meio de link específico no site da Fundação Cesgranrio.

Veja as novas datas exclusivas para PcD

Inscrições exclusiva para as pessoas com deficiência 29/07 a 07/08/2021 Solicitação de inscrição com isenção do valor da mesma para as pessoas com deficiência. 29/07 a 02/08/2021 Resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor de inscrição. 05/08/2021

Concurso Banco do Brasil tem mais dois dias de inscrições

Para os candidatos da ampla concorrência, o concurso do BB entra na reta final de inscrições.

Os interessados em participar devem se inscrever até a próxima quarta, 28, pelo site da Cesgranrio. É cobrado uma taxa no valor de R$38 reais.

Publicado em junho, o edital do Banco do Brasil trouxe 4.480 vagas, todas para o nível médio, na carreira conhecida de escriturário. A diferença está nas áreas que os candidatos podem concorrer.

São 4 mil oportunidades para agente comercial (escriturário tradicional) e as demais 489 para agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de Tecnologia da Informação).

As duas áreas recebem a mesma remuneração de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de ajuda alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho.

A jornada é de é de 30 horas semanais e o regime de contratação é o celetista. Os contratados ainda terão auxílio-transporte e os seguintes benefícios:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

Como serão as provas do concurso Banco do Brasil?

Os candidatos do concurso Banco do Brasil serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames estão previstos para o dia 26 de setembro, com cinco horas de duração.

A prova objetiva contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).



Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).



