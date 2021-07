Concurso Banco do Brasil para agente comercial ou de TI? Entenda!

As inscrições para o concurso Banco do Brasil 2021 seguem abertas. Mas qual perfil profissional escolher? Neste ano, o BB seleciona escriturários para o posto de agente comercial e agente de tecnologia, e a Folha Dirigida explica a diferença entre essas funções. Confira!

Antes de compreender o que diferencia cada perfil profissional, separamos primeiro as semelhanças. Ambas as funções fazem parte da carreira de escriturário, que tem o nível médio completo como requisito.

Além disso, os aprovados no concurso receberão o mesmo valor, sendo ao todo R$4.508,40. Desse total, R$3.022,37 corresponde ao salário-base, R$831,16 à ajuda alimentação/refeição e os outros R$654,87 são referentes à cesta alimentação.

A jornada de trabalho e os benefícios também serão os mesmos, ou seja, 30 horas semanais e direito à participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano), aos planos de saúde e odontológico, à previdência privada e aos auxílios de creche/babá e para filho com deficiência.

Mas então, qual a diferença entre o perfil de agente comercial e de TI? Confira abaixo o que muda para o candidato de cada área, na prática!

Oferta de vagas

A primeira diferente entre os perfis profissionais do concurso BB diz respeito à oferta de vagas.

Os interessados no escriturário – agente comercial contam com 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva. As oportunidades, neste caso, estão distribuídas por todo país.

Já o escriturário – agente de tecnologia possui 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva. Neste caso, todas as oportunidades são para atuação no Distrito Federal (DF).

Disciplinas das provas

A segunda diferença entre os perfis está ligada às provas objetivas, na parte dos Conhecimentos Específicos.

Para ambos os cargos, serão 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Na parte geral, todos os candidatos responderão a perguntas de Língua Portuguesa (dez), Língua Inglesa (cinco), Matemática (cinco) e Atualidades do Mercado Financeiro (cinco).

A diferença então será na parte Específica, com a cobrança das seguintes disciplinas:

Agente comercial – Conhecimentos Específicos

Matemática Financeira (cinco);

Conhecimentos Bancários (dez);

Conhecimentos de Informática (15); e

Vendas e Negociação (15).

Agente de tecnologia – Conhecimentos Específicos

Probabilidade e Estatística (cinco);

Conhecimentos Bancários (cinco); e

Tecnologia da Informação (35).

Atribuições

O cargo de escriturário do BB possui nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que ele está lotado.

No caso do agente comercial, ele atuará como um escriturário tradicional nas agências bancárias, realizando atividades como o atendimento ao cliente e a prestação de orientações sobre os produtos e serviços ​​​​​​.

Já o agente de tecnologia atuará como um profissional de Tecnologia da Informação. O BB vem precisando cada vez mais desses profissionais, tendo em vista o crescimento do internet banking no país.

Inscrições até dia 28 e provas em setembro

As inscrições para o concurso Banco do Brasil já estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 de julho, por meio do site da Fundação Cesgranrio , organizadora.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela região/cidade que deseja concorrer. Para participar é preciso pagar uma taxa de R$38.

Os candidatos do concurso Banco do Brasil serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames estão previstos para o dia 26 de setembro, com cinco horas de duração.

A prova objetiva contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado, será preciso obter:

nota igual ou superior a 50% do total dos pontos das provas;

50% em Conhecimentos Básicos; e

50% na parte Específica.

Além disso, o candidato não poderá obter nota zero em nenhuma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação será, exclusivamente, de caráter eliminatório. O exame terá o modelo de um texto dissertativo-argumentativo, com pontuação máxima igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período. Os selecionados serão contratados, durante esse prazo.