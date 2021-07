Concurso Banco do Brasil: veja o que estudar para a prova objetiva

As provas objetivas do concurso Banco do Brasil serão realizadas na data provável do dia 26 de setembro. São ofertadas 4.480 para candidatos de nível médio, com inscrições abertas até o dia 28 de julho de 2021.

O edital promete um grande número de concorrentes, mas o que estudar para garantir a sua vaga em um dos maiores concursos de 2021 (concurso Banco do Brasil)?

A avaliação terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos, além de uma redação dissertativa.

Conhecimentos Básicos Banco do Brasil:

10 questões de língua portuguesa

5 de língua inglesa

5 de matemática

5 de atualidades do mercado financeiro

Conhecimentos Específicos Banco do Brasil:

35 questões de tecnologia da informação

5 de probabilidade e estatística

5 de conhecimentos bancários

