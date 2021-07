Concurso Caixa 2021: tudo sobre o novo edital com mil vagas

Vai ter concurso da Caixa em 2021? A resposta é sim! Segundo anúncio do presidente do banco, Pedro Guimarães, um novo edital será publicado, com oferta de mil vagas.

Mas quem pode se inscrever? Quais os requisitos? Qual carreira será oferecida? Essas e outras dúvidas, Folha Dirigida responde abaixo, com informações já reveladas pela Caixa Econômica Federal. Confira!

Quando vai ter concurso da Caixa?

Segundo o banco, o edital do novo concurso está previsto para ser publicado em setembro. Desta forma, as inscrições devem ser abertas no mesmo mês.

Já as provas ocorrem, por lei, 60 dias após a abertura das inscrições. Com isso, é possível que os exames sejam realizados ainda este ano, entre os dias de novembro e dezembro.

Quem pode fazer o concurso da Caixa Econômica Federal?

Normalmente, os concursos públicos contam com vagas, entre imediats e cadastro de reserva, para a ampla concorrência e públicos específicos, como pessoas negras ou com deficiência.

O anúncio feito na última segunda-feira, 19, pelo presidente do banco revelou que todas as mil vagas serão destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs).

Desta forma, na edição deste ano, o concurso será exclusivo para este público, devendo o candidato apresentar alguma deficiência.

Como se inscrever no concurso da Caixa 2021?

Para se inscrever no concurso da Caixa em 2021 os interessados devem aguardar pela publicação do edital. Somente com o documento divulgado, será possível conferir as regras e datas para inscrição, assim como o valor.

No último concurso realizado pela Caixa, as inscrições foram abertas dois dias após a publicação do edital. Para concorrer ao cargo de ingresso no banco, o técnico bancário, era preciso apresentar o nível médio completo.

Qual o salário de um técnico bancário da Caixa?

A carreira de técnico bancário, cargo que deve ser oferecido no próximo edital, tem ganhos iniciais de R$3 mil, para jornada de 30 horas, conforme o site da Caixa.

Com os benefícios, o valor pode chegar a, aproximadamente, R$4.486,03. Confira os ganhos dos funcionários da Caixa:

auxílio refeição/alimentação – R$831,16 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio cesta/alimentação – R$654,87 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio 13ª cesta alimentação – R$654,87 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio creche/babá – R$502,98

possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

participação nos lucros e nos resultados;

possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes.

O regime de contratação é o celetista, desta forma, o contrato de trabalho traz o FGTS como direito, assim como outras garantias.

O que estudar para o concurso Caixa 2021?

Ainda não foi revelado como ocorrerá o processo de contratação de PcDs pela Caixa. No entanto, caso siga os moldes da última seleção, de 2014, os candidatos devem se preparar para responder a questões de:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Raciocínio Lógico;

Atualidades;

Ética;

Legislação Específica; e

Conhecimentos específicos.

Novo concurso Caixa pode ocorrer

Um novo concurso Caixa não ocorre desde 2014, quando a estatal selecionou para cadastro reserva e atraiu mais de 1 milhão de candidatos. Desde então, convocações são realizadas.

Em meio a isso, um novo edital pode ser publicado? A resposta é sim! Isso porque, em abril, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) deu um parecer que permite a realização de um novo concurso.

Na ocasião, o TRT decidiu a favor das contratações dos aprovados no concurso Caixa 2014 e prorrogou a validade da seleção até o trânsito em julgado da ação.

No entanto, o Tribunal também decidiu que, caso a Caixa realize novo concurso, ela deve dar prioridade aos concursados de 2014. Ou seja, uma nova seleção pode ser aberta pela estatal.

A decisão do TRT ocorreu em análise à Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público do Trabalho, que visa à convocação dos aprovados de 2014.

A ACP tem como assinantes a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica (Fenae) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT).

Essa previsão de novo edital, no entanto, é alvo de embargos declaratórios da Fenae e Contraf-CUT. Segundo as entidades, foi solicitado ao Tribunal que explicite como deve se dar essa prioridade de contratação dos aprovados em 2014, caso o banco promova um novo concurso Caixa.

De acordo com a Assessoria Jurídica das entidades, não há prazo para os desembargadores julgarem os embargos declaratórios.

Caixa anunciou 10 mil contratações em 2021

Na última segunda, 19, a Caixa anunciou a contratação de 10 mil novos funcionários ainda este ano, entre empregados e terceirizados, para fortalecer a rede de atendimento do banco.

Desse total, 4 mil serão de empregados, 5,2 mil para estagiários e adolescentes aprendizes, além de cerca de 800 recepcionistas e vigilantes terceirizados.

Dos 4 mil empregados, 3 mil serão convocados do concurso vigente, a depender ainda de autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) para ampliação do quadro de pessoal da Caixa.

Já as outras mil vagas serão destinadas ao novo concurso da Caixa, para a contratação de PcDs. Segundo fontes da Folha Dirigida, o banco pode realizar esta seleção, caso exista uma ordem judicial para o preenchimento de vagas destinadas a este público.

Concurso Caixa 2014 teve mais de 30 mil aprovados

A última seleção da estatal foi realizada em 2014. Na época, foram oferecidas vagas para os cargos de:

técnico bancário (nível médio);

médico do trabalho; e

engenheiro (superior).

Todas as oportunidades foram para formação de cadastro reserva. O concurso foi um dos maiores do país, tendo mais de 30 mil aprovados.

Ao todo, a seleção teve mais de 1 milhão de inscritos e foi organizada pelo Cebraspe. A validade inicial do concurso era de um ano, podendo ser prorrogada por mais um.

Já contando com a prorrogação, o prazo terminaria no dia 16 de junho de 2016 para os técnicos e 26 de junho de 2016 para os médicos e engenheiros.

No entanto, com a Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público do Trabalho, a validade foi prorrogada até o trânsito em julgado.