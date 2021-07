Concurso CGU 2021 está autorizado para 375 vagas. Veja oferta!

O concurso CGU 2021 está autorizado. O aval foi para as 375 vagas solicitadas pela Controladoria-Geral da União, sendo para técnicos e auditores, de níveis médio e superior.

O aval foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 27, e está assinada por Caio Mario Paes de Andrade, o atual secretário especial de Desburocratizaaação, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Das 375 vagas autorizadas, são:

300 vagas de auditor federal de finanças e controle; e

75 vagas de técnico federal de finanças e controle.

Veja a portaria na íntegra:

Quando vai sair o edital do concurso CGU?

Assim como em todas as portarias autorizativas, a Controladoria-Geral da União tem um prazo legal de seis meses para publicar seu edital de concurso. No entanto, é possível que isso aconteça bem antes.

Isso porque a controladoria já demonstrou celeridade e vontade de realizar a seleção de forma rápida para contar com os novos servidores.

Inclusive, o ministro da CGU Wagner Rosário realizou reuniões com Paulo Guedes para agilizar o processo de autorização.

No prazo legal, o edital pode sair até 27 de janeiro de 2022. Mas são grandes as chances e há a expectativa de que o edital saia ainda este ano para que o órgão nomeie em 2022.

O que é preciso para concorrer ao concurso CGU?

As vagas do concurso CGU estão confirmadas e serão para técnicos e auditores. Estes são os mesmos cargos solicitados em anos anteriores.

As carreiras exigem os níveis médio e superior, sendo exatamente:

Técnico federal de finanças e controle (nível médio); e

Auditor federal de finanças e controle (nível superior).

Além desses, não há outros requisitos como idade, formação complementar ou registro no órgão. Será preciso aprovação em todas as etapas, apenas.

Quanto ganham os técnicos e auditores da CGU?

O cargo de técnico é para nível médio e não exige curso específico ou experiência. A carreira proporciona uma remuneração inicial de R$7.741,31, já com o auxílio-alimentação de R$458.

Para o auditor, é preciso nível superior. A remuneração é de R$19.655.06, com o auxílio-alimentação de R$458. Além disso, ainda poderão ser oferecidos outros benefícios, que não foram mencionados.

A CGU tem carga de trabalho de 40 horas semanais, com as contratações pelo regime estatutário, que assegura a sonhada estabilidade.

“Ano que vem vamos ter um concurso CGU’, diz ministro

Em entrevista à TV Brasil, o ministro Wagner Rosário confirmou que haverá um concurso CGU em 2022 para tentar recuperar servidores.

“Temos um corpo técnico bastante qualificado, servidores extremamente preparados. Temos aí perto de 1.900 servidores, é um número pequeno para a realidade brasileira. Graças a Deus ano que vem vamos ter um concurso para tentar recuperar um pouco da quantidade de servidores.”

O próprio ministro Wagner Rosário confirmou o envio do pedido para preencher 375 vagas no órgão. Isso também em entrevista, mas, dessa vez, no programa Direto ao Ponto, da Jovem Pam.

Último concurso CGU foi há quase dez anos

O último concurso da CGU foi realizado em 2012, quando foram ofertadas 250 vagas.

A banca responsável foi a Esaf, avaliando os candidatos por meio de provas objetiva, discursiva e investigação social, além do curso de formação.

O edital contemplou áreas como Auditoria e Fiscalização (Geral e Infraestrutura), Tecnologia da Informação, Correição e Comunicação Social, concorrendo graduados nas especialidades. Como esperado, o destaque ficou por conta da área Administrativa, para graduados em qualquer curso.