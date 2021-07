Concurso CGU terá edital ainda este ano, confirma ministro

Após o aval dado pelo Governo Federal para o novo concurso CGU 2021, foi a vez do ministro Wagner Rosário se manifestar. Pelas redes sociais, ele confirmou à Folha Dirigida que o edital sai ainda este ano.

O chefe da controladoria publicou pelo twitter sobre o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal. O repórter Mateus Carvalho aproveitou para questioná-lo sobre o edital, após a autorização, e ele disse:

Com isso, a Controladoria-Geral da União não respeitará o prazo legal de seis meses e vai se antecipar nos preparativos para ter edital nos próximos meses. Ainda não há uma data ou prazo mais concreto.

Com o prazo legal da portaria, o concurso CGU 2021 pode ter edital até 27 de janeiro de 2022.

Concurso CGU autorizado. E agora?

Após o aval publicado pelo secretário especial de desburocratização, Caio Mario Paes de Andrade, o próximo passo será formar uma comissão e dar início ao processo de escolha da banca.

A CGU deve escolher a modalidade e convocar as instituições para enviarem propostas de preço.

Assim que definida, a organizadora vai assinar contrato para ser oficializada. A partir daí, o edital de abertura poderá ser divulgado após o cronograma ser finalizado.

Caso o edital saia em tempo hábil, o concurso CGU também pode ter provas ainda este ano. No entanto, vai depender de quando o edital foi divulgado, uma vez que é preciso quatro meses entre edital e provas – exceto quando o órgão consegue aval da Economia para redução.

Aval do concurso CGU foi para 375 vagas

A controladoria conseguiu aval em sua totalidade, de acordo com o pedido enviado no início do ano. Com isso, ficam autorizadas 375 vagas, sendo elas:

75 vagas de técnico federal de finanças e controle; e

300 vagas de auditor federal de finanças e controle.

O técnico exige o nível médio, enquanto que o auditor tem o auditor requer o nível superior como requisito de formação.

Além desses, não há outros requisitos como idade, formação complementar ou registro no órgão. Será preciso aprovação em todas as etapas, apenas.

Quanto ganham os técnicos e auditores da CGU?

O cargo de técnico é para nível médio e não exige curso específico ou experiência. A carreira proporciona uma remuneração inicial de R$7.741,31, já com o auxílio-alimentação de R$458.

Para o auditor, é preciso nível superior. A remuneração é de R$19.655.06, com o auxílio-alimentação de R$458.

A CGU tem carga de trabalho de 40 horas semanais, com as contratações pelo regime estatutário, que assegura a sonhada estabilidade.

Último concurso CGU foi há quase dez anos

O último concurso da CGU foi realizado em 2012, quando foram ofertadas 250 vagas.

A banca responsável foi a Esaf, avaliando os candidatos por meio de provas objetiva, discursiva e investigação social, além do curso de formação.

O edital contemplou áreas como Auditoria e Fiscalização (Geral e Infraestrutura), Tecnologia da Informação, Correição e Comunicação Social, concorrendo graduados nas especialidades. Como esperado, o destaque ficou por conta da área Administrativa, para graduados em qualquer curso.

No total, foram aplicadas três provas: prova objetiva de conhecimentos básicos, prova objetiva de conhecimentos específicos comum a todas as áreas e prova objetiva de conhecimentos especializados para cada área/campo de atuação na CGU. As estruturas foram as seguintes:

Conhecimentos Básicos – Comum a todas as áreas P1

20 questões – Língua Portuguesa

05 questões – Administração Pública

05 questões – Língua Inglesa ou Espanhola

05 questões – Raciocínio Lógico, quantitativo e analítico

Conhecimentos Específicos – Comum a todas as áreas P2

10 questões – Direito Constitucional

10 questões – Direito Administrativo

10 questões – AFO

Auditoria e Fiscalização

Conhecimentos especializados (Auditoria e Fiscalização – geral)

05 questões – Contabilidade Pública

10 questões – Políticas Públicas

10 questões – Auditoria em TI

10 questões – Conhecimento de banco de dados

35 questões – Técnicas de Controle

Conhecimentos especializados (Auditoria e Fiscalização – Infraestrutura)

15 questões – Obras – Planejamento, Normas, Fiscalização e Legislação

15 questões – Obras de Edificações Especiais

15 questões – Obras Rodoviárias

15 questões – Obras Hídricas

Administração

Conhecimentos especializados (Administrativa)

10 questões – Administração Estratégica

05 questões – Contabilidade Pública

25 questões – Licitações, Contratos e Convênios

20 questões – Regime Jurídico dos Servidores da União

Prevenção da Corrupção e Ouvidoria

Conhecimentos especializados (Prevenção da Corrupção e Ouvidoria)

18 questões – Ciência Política e Gestão Pública

12 questões – Relações Internacionais

18 questões – Direitos Humanos e Cidadania

12 questões – Responsabilização de Pessoas Jurídicas pela prática de Atos Ilícitos

Tecnologia da Informação

Conhecimentos especializados (TI / Infraestrutura de TI)

15 questões – Gestão de Tecnologia da Informação

15 questões – Sistemas de Computação

15 questões – Redes de Computadores

15 questões – Segurança da Informação

Conhecimentos especializados (TI / Desenvolvimento de Sistemas da Informação)

06 questões – Gestão de Tecnologia da Informação

18 questões – Desenvolvimento de Sistemas

12 questões – Desenvolvimento e Conteúdo WEB

12 questões – Engenharia de Software

12 questões – Administração de Banco de Dados

Correição

Conhecimentos especializados (Correição)

12 questões – Direito civil e direito processual civil

06 questões – Direito empresarial

12 questões – Direito penal e direito processual penal

30 questões – Correição no Poder Executivo Federal

Comunicação

Conhecimentos especializados (Comunicação)

10 questões – Fundamentos da Comunicação e Legislação Básica

10 questões – Jornalismo

15 questões – Publicidade e Propaganda

15 questões – Mídias eletrônicas e Internet

10 questões – Relações Públicas