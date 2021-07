Concurso Detran AC: sai edital com 62 vagas para cargos com salários de mais de R$ 2 mil

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran AC) publicou edital de novo concurso nesta sexta-feira, 9.

A oferta é de 62 vagas temporárias para cargos dos níveis médio e superior. Os salários chegam a R$2,1 mil.

Quem tem ensino médio completo pode se candidatar a orientador de trânsito (27 oportunidades) e técnico administrativo-vistoriador (20 oportunidades). As remunerações são de R$1.100 e R$1.930,65, respectivamente.

Já no nível superior, o concurso Detran AC tem 15 chances disponíveis para examinador de trânsito.

O cargo tem como requisitos: graduação em qualquer área, mínimo de 21 anos, mínimo de dois anos de Carteira de Habilitação na categoria D, e curso de Instrutor de Trânsito, expedido por instituição de ensino autorizada pelo Denatran. Os ganhos são de R$2.130,65.

As vagas estão distribuídas entre os municípios de Rio Branco; Brasileia; Cruzeiro do Sul; Feijó; e Sena Madureira. A jornada de trabalho para todos os aprovados será de 40 horas por semana. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

O processo seletivo busca suprir carências de natureza temporária no âmbito dos programas do Departamento Estadual de Trânsito.

Concurso Detran AC: inscrições ficam abertas até agosto

As inscrições estão abertas a partir desta sexta, 9. Os interessados poderão se cadastrar até 5 de agosto, pelo site do Instituto de Acesso à Educação , Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano – Instituto ACCESS, organizador da seleção.

Primeiro, é necessário completar o formulário com todos os dados solicitados, por exemplo, o cargo/vaga que deseja concorrer e o local para realizar a prova objetiva.

Em seguida, será preciso gerar o boleto e pagar a taxa de R$36 para orientador de trânsito, R$39 para técnico administrativo – vistoriador e R$41 para examinador de trânsito.

Podem pedir a isenção da taxa: membros de família de baixa renda; doadores de sangue; doadores de medula óssea; e convocados para servir à Justiça Eleitoral por, no mínimo, duas eleições. Para isso será necessário completar o procedimento de inscrição, de 9 a 12 de julho, assinalando que deseja solicitar a isenção.

Depois, entregar, em um dos postos de inscrição presencial listados no edital, o Requerimento de Isenção preenchido e assinado e cópia simples do documento de identidade e CPF. Além dos documentos comprovatórios das condições para conseguir o benefício.

O resultado dos pedidos de isenção da taxa será divulgado no dia 26 de julho.

Provas do concurso Detran AC estão marcadas para setembro

O concurso Detran AC será composto por etapa única: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. A aplicação está marcada para o dia 12 de setembro, nas cidades de Brasileia; Cruzeiro do Sul; Feijó; Jordão; Marechal Thaumaturgo; Porto Walter.

Além de Rio Branco; Santa Rosa do Purus; Sena Madureira; Tarauacá. As avaliações ocorrerão no turno da manhã, de 9h às 12h, para os cargos de orientador e examinador de trânsito e no período da tarde, de 14h às 17h, para técnico administrativo – vistoriador.

Em função da pandemia da Covid-19, será obrigatório o uso de máscaras durante as provas, com o devido distanciamento entre os participantes.

Os exames objetivos serão compostos por 100 questões, distribuídas da seguinte maneira:

Língua Portuguesa – 5 questões;

Noções de Informática – 5 questões;

História e Geografia do Acre – 10 questões;

Conhecimentos Específicos – 20 questões.

Será eliminado do processo seletivo quem obtiver:

Nota inferior a 40% da soma dos pontos obtidos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Noções de Informática e História e Geografia do Acre;

Nota inferior a 40% dos pontos obtidos na disciplina de Conhecimentos Específicos;

Nota inferior a 40% do total de pontos da Prova Objetiva.

O prazo de validade do concurso Detran AC será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.