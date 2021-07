Concurso do Banco do Brasil 2021 vale a pena? Descubra!

Faltando poucos dias para o término das inscrições do concurso Banco do Brasil 2021, Folha Dirigida quer saber: vale a pena se inscrever para esta seleção?

Abaixo, separamos os principais motivos que fazem do concurso BB o maior do ano. Confira!

1. Oferta de vagas

O concurso do Banco do Brasil se destaca pela oferta de vagas. Ao todo, são 4.480 oportunidades, para a carreira de escriturário. Além disso, há vagas em todos os estados brasileiros, com destaque para as micro e macrorregiões.

2. Nível médio

Outro destaque para a seleção é o requisito. Neste caso, para ingressar na carreira de escriturário é necessário apresentar apenas a conclusão do nível médio.

Diferente de seleções de âmbito nacional, o BB não exige curso superior. Desta forma, o concurso se torna um atrativo para milhares de brasileiros.

3. Taxa de inscrição

Pode não parecer, mas a taxa de inscrição, por vezes, é decisiva para o candidato, que pode deixar de se inscrever por conta do custo. No caso do Banco do Brasil, quem não teve direito à isenção terá que desembolsar R$38.

O valor é considerando acessível. Neste ano, por exemplo, concursos com o da Procuradoria Geral de Alagoas, que não tem abrangência nacional, trouxe uma taxa R$450 para os candidatos.

Se comparado a um processo destinado a candidatos com a mesma escolaridade, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por exemplo, contou com taxa de R$85.

4. Salário e benefícios

Por exigir o nível médio dos candidatos, o concurso Banco do Brasil oferece ganhos iniciais atrativos. O salário inicial é de R$3.022,37, mas pode chegar a R$4.508,40, com os benefícios, sendo eles:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

5. Crescimento interno

O cargo de escriturário é o primeiro passo dentro do Banco do Brasil, mas, após o ingresso, o BB oferece diversas formas de crescimento interno.

Segundo o diretor de Gestão da Cultura e de Pessoas do BB, Thiago Affonso Borsari, assim que o funcionário começa a trabalhar, ele já pode acessar os diversos cursos oferecidos pela Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), assim como bolsas de graduação, pós-graduação, idiomas e mais.

“Os treinamentos realizados, os conhecimentos adquiridos, bem como o desempenho no local de trabalho, serão decisivos para os rumos da carreira do novo funcionário”, diz.

Desta forma, por meio de processos seletivos internos abertos a todos, o banco oferece oportunidades de ascensão, desde os primeiros cargos da carreira até os de liderança.

Além do crescimento e da capacitação, o BB oferece diversos benefícios.

“Como exemplo, podemos citar a Universidade Corporativa Banco do Brasil, os programas de remuneração diferenciada, premiações, programas de ascensão profissional. Após os 90 dias do contrato de experiência, o funcionário pode ser comissionado, possibilitando celeridade no encarreiramento e na formação”, revela.

6. Escolha entre perfis do escriturário

Uma das novidades do concurso Banco do Brasil 2021 é a divisão entre perfis profissionais da carreira de escriturário. Com isso, os candidatos podem escolher o perfil em que mais se adequa.

Atualmente, o escriturário possui nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que o funcionário é lotado.

Para este concurso, os candidatos podem concorrer às vagas de agente comercial e de agente de tecnologia.

No primeiro caso, os aprovados irão trabalhar na rede de agências do BB, em todo o país. Já no segundo, os profissionais irão assumir áreas que trabalham com conhecimentos específico de Tecnologia, no Distrito Federal, em Brasília.

“Tanto o agente comercial quanto o agente de tecnologia concorrem ao cargo de escriturário. Os conteúdos programáticos exigidos na seleção estão alinhados aos desafios do banco no contexto de transformação digital”, diz o diretor de Pessoas do BB.

Saiba tudo sobre a seleção do BB

As inscrições para o concurso Banco do Brasil seguem abertas até a próxima quarta-feira, 28 de julho, por meio do site da Fundação Cesgranrio .

Ao todo, são oferecidas 4.480 vagas para a carreira de escriturário, de nível médio. No entanto, há oportunidades para dois perfis profissionais, sendo eles:

agente comercial (escriturário tradicional) – 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e

– 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva.

Os aprovados terão ganhos de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de auxílio-alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho.

A jornada será de 30 horas, conforme o regime da Consolidação das Leis de Trabalho. Os contratados ainda terão auxílio-transporte e diversos benefícios.

Concurso Banco do Brasil terá provas em setembro

Os candidatos do concurso Banco do Brasil serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames estão previstos para o dia 26 de setembro, com cinco horas de duração.

A prova objetiva contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% no conjunto das provas objetivas, em Conhecimentos Básicos ou na parte Específica.

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação, no modelo de um texto dissertativo-argumentativo, terá caráter eliminatório. A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período. Os selecionados serão contratados, durante esse prazo.