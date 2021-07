Concurso Ministério da Economia altera cronograma de etapas

O concurso do Ministério da Economia para o preenchimento de vagas temporárias teve mudanças relativas ao calendário de etapas. De acordo com retificação publicada nesta quarta-feira, 28, no Diário Oficial da União, ficam valendo as seguintes novas datas:

Edital de convocação para o Procedimento de Heteroidentificação – 28/07/2021

Edital de convocação para a Avaliação Biopsicossocial – 28/07/2021

Realização do Procedimento de Heteroidentificação / Envio de foto e vídeo para aferição – 29/07/2021 até 31/07/2021

Realização da Avaliação Biopsicossocial – 03/08/2021

Divulgação do resultado preliminar do Procedimento de Heteroidentificação – 03/08/2021

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Biopsicossocial – 04/08/2021

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Procedimento de Heteroidentificação – 04/08/2021 até 05/08/2021

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Avaliação Biopsicossocial – 05/08/2021 até 06/08/2021

Divulgação do Resultado Final do Procedimento de Heteroidentificação – 10/08/2021

Divulgação do Resultado Final da Avaliação Biopsicossocial – 10/08/2021

Divulgação / Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo – 10/08/2021

Homologação – 11/08/2021

Concurso Ministério da Economia aplicou provas em junho

A etapa de provas da seleção aconteceu em junho. Nos exames, os candidatos precisaram responder 60 questões de Conhecimentos Gerais e Específicos.

Na parte básica, foram cobradas as disciplinas de Língua Portuguesa (15 questões), Ética na Administração Pública e Legislação (cinco) e Informática Básica (dez).

Foi considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% do total de pontos da prova, desde que não zere disciplinas.

A etapa de provas de títulos também já foi realizada e os candidatos podem conferir o resultado no site da banca Idib .

Foram analisados os títulos até as seguintes posições de classificação na prova objetiva:

coordenador de análise de prestação de contas temporário – 40ª posição;

analista de prestação de contas temporário – 250ª;

agente de apoio de prestação de contas temporário – 60ª; e

analista de instauração de tomada de contas especial – 240ª.

A prova de títulos vale dez pontos, ainda que o total da pontuação enviada seja superior a esse valor.

Ao todo, a seleção tem 590 vagas, todas temporárias. Destas, 100 são para contratação imediata e os demais 490 candidatos ficaram em cadastro de reserva, podendo ser convocados durantes o período de validade do concurso.

Os cargos ofertados são de coordenador de análise de prestação de contas, analista de prestação de contas, agente de apoio de prestação de contas, analista de instauração de tomada de contas especial.

Os aprovados serão contratados por um ano, podendo esse período chegar a cinco. As remunerações variam de R$1.700 a R$6.130, dependendo da função.