Concurso PRF reabre prazo para envio de documentos e FIP

Atenção, candidatos. A Polícia Rodoviária Federal e o Cebraspe reabriram o prazo para envio de documentos e preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP) do concurso PRF 2021.

Quanto ao resultado anterior, publicado no dia 7 de julho, fica sem efeito, de acordo com a própria a banca.

O comunicado de reabertura foi publicado pelo próprio Cebraspe, o organizador .

prazo será reaberto às 10h desta sexta-feira, 16, e vai até as 18h da próxima segunda-feira, 19.

A banca comunica, ainda, que os candidatos que enviaram as informações no prazo anterior, não precisam reenviar. O que ficou sem efeito é o resultado divulgado. Ou seja, se você já enviou as documentações e a FIP, elas serão consideradas e não necessitam ser reenviadas.

O edital de resultado provisório desta etapa de documentação e FIP agora fica previsto para ser divulgado na data provável de 3 de setembro de 2021.

PRF já divulgou resultado do TAF do concurso

Também no dia 7, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado do teste de aptidão física (TAF) e da avaliação psicológica do concurso PRF 2021. Ambos provisórios, cabendo recurso.

Inclusive, o prazo para recurso contra o resultado da avaliação psicológica foi prorrogado pela banca até a última quarta-feira, 14.

Os resultados finais destas as fases estão previstos para serem divulgados em 21 de julho de 2021, pelo Cebraspe.

Como foi o TAF do concurso PRF 2021?

De acordo com o edital de abertura do concurso da Polícia Rodoviária Federal, os candidatos foram avaliados pelos seguintes exames:

teste de flexão em barra fixa;

teste de shuttle run (ir e vir);

teste de impulsão horizontal;

teste de flexão abdominal; e

teste de corrida de 12 minutos

Concurso PRF: próximas fases serão os exames de saúde

Os selecionados nesses etapas agora precisarão entregar os exames de saúde. Esta etapa também é eliminatória e classificatória. A lista de exames é extensa e consta de forma detalhada no edital de abertura.

Segundo o documento de resultados divulgado pela banca na última quarta, 7, os exames laboratoriais, complementares e laudos médicos decorrentes das avaliações especializadas deverão ser enviados, por upload, no seguinte período: das 10h do dia 22 de julho às 18h do dia 2 de agosto.

Ainda segundo a banca, a avaliação clínica presencial será realizada no período provável de 31 de julho a 1º de agosto.

Edital PRF tem oferta de 1.500 vagas

A PRF oferece remuneração de R$10.357,88 , já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.

CARGA VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS Policial rodoviário federal 1.500 R$10.357,88 Nível superior em qualquer área, de 18 a 65 anos e CNH

A Polícia Rodoviária Federal contrata pelo regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia. De acordo com o edital de abertura, as 1.500 vagas estão distribuídas em: