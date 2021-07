Concurso Receita Federal será pauta na próxima semana

Oconcurso da Receita Federalserá discutido na próxima semana. A expectativa é para que a Administração do órgão discuta o futura da seleção com sindicalistas.

A expectativa é para que o tema comece a esquentar no mês de julho, ainda mais após as recentes movimentações do pedido no Ministério da Economia. As categorias de ambos os cargos vão lutar para pressionar o orgão em busca de novidades.

Em 2020, a Receita Federal enviou um pedido atrativo com mais de 3 mil vagas. Mas, recentemente, um ofício ajustou essa proposta e retificou para 699 vagas, contemplando apenasas carreiras de auditor e analista, sendo:

230 vagas para auditor-fiscal; e

469 vagas para analista-tributário

O concurso da RFB é aguardado há anos e é de muita expectativa por parte dos candidatos. Além disso, o órgão e a categoria esperam muito por este aval, já que o déficit de pessoal cresce a cada ano e isso tem dificultado a realização efetiva dos trabalhos.

Pedido de concurso está perto de ser autorizado? Entenda!

A data da autorização não é possível cravar e nem mesmo confirmar. Mas que está perto, está. O pedido de concurso da Receita Federal tem ganhado movimentações recentes e passado por setores importantes.

Por exemplo, na última quarta-feira, 30, o processo chegou em dos últimos setores rumo ao aval.

Ele chegou na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG).

Em via de regras, os pedidos de concursos passam por análise desta unidade antes de serem autorizados, até chegar ao último passo que é o Gabinete do Ministro. O secretário especial de desburocratização, atualmente, é Caio Mario Paes de Andrade.

Concurso da Receita foi solicitado ao Ministério da Economia

Quanto ganha um fiscal da Receita Federal?

Remuneração e benefícios são um dos principais atrativos de quem demonstra o interesse em se tornar fiscal da Receita Federal. Por isso, a Folha Dirigida trouxe os valores de remuneração atualizados para você.

A remuneração atual é de R$21.487,09 já somada com o auxílio-alimentação de R$458.

Agora imagine só: você acabou de se formar, estuda para o concurso, passa para ser fiscal da Receita Federal e no auge da sua carreira já vai estar recebendo mais de R$20 mil. É ou não é muito boa essa oportunidade?

O que é preciso para ser fiscal da Receita Federal?

O principal requisito do cargo de fiscal da Receita Federal é ter o nível superior em qualquer área. Isso mesmo, graduados de todos os cursos podem participar.

Mas, este diploma precisa ser de instituição devidamente registrada e reconhecida no Ministério da Educação (MEC).

Além desses, há ainda outros requisitos, como: