Concurso TRF3 está previsto para este semestre, diz tribunal

O novo concurso TRF3 para a área de apoio foi confirmado recentemente e já tem novas informações. De acordo com o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a seleção está prevista para ser realizada ainda este ano, no decorrer do segundo semestre.

Em resposta à reportagem da Folha Dirigida, o órgão confirmou:

“(…) informamos que há previsão de realização do concurso público para provimento de cargos desta Justiça Federal da 3ª Região no segundo semestre do presente exercício, após o processo licitatório para contratação de empresa especializada, divulgado nos termos do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 028/2021, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, de 26/07/2021.”

Com isso, o TRF3 confirma que o edital sai ainda este ano, com chances, inclusive, de provas ainda neste semestre. Tudo vai depender de como o processo licitatório será desenvolvido. Se ocorrer de forma ágil, a seleção ocorrerá rapidamente.

A reportagem da Folha Dirigida também enviou outros questionamentos, mas aguarda resposta do tribunal. Mas, enquanto isso, que tal se preparar com a melhor equipe de professores do Brasil?

Novo concurso TRF3 será para técnicos e analistas

Anunciado e confirmado na última segunda-feira, 26, o novo concurso do TRF3 será para a área de apoio. O projeto básico da seleção confirmou que a oferta será de 15 vagas mais cadastro de reserva.

As oportunidades serão para técnicos e analistas, nos níveis médio e superior, respectivamente.

Vale lembrar que o TRF3 tem abrangência nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Além disso, a última seleção, aberta em agosto de 2019, ainda está em validade.

Confira todas as oportunidades do novo concurso TRF3

Quer saber tudo sobre os cargos que serão oferecidos no novo concurso do Tribunal Regional Federal da 3ª região? Folha Dirigida teve acesso ao projeto básico do edital, que é usado no processo de escolha da banca.

Confira todas as vagas previstas no concurso TRF3

► Técnico judiciário (nove vagas)

área Administrativa – especialidade Segurança e Transporte – cinco vagas em São Paulo (capital);

área Apoio Especializado – especialidade Enfermagem – uma vaga em São Paulo (capital);

área Administrativa – especialidade Segurança e Transporte – duas vagas em São Paulo (interior); e

área Administrativa – especialidade Segurança e Transporte – uma vaga em Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas).

► Analista judiciário (seis vagas)

área Apoio Especializado – Medicina/Psiquiatria – uma vaga em São Paulo (capital);

Medicina do Trabalho – uma vaga em São Paulo (capital);

Psicologia do Trabalho – uma vaga em São Paulo (capital);

Psicologia Clínica – uma vaga em São Paulo (capital);

Serviço Social – uma vaga em São Paulo (capital); e

Medicina (Clínica Geral) – uma vaga em Campo Grande (capital).

Quanto ganha um servidor do TRF3?

Os aprovados do concurso TRF3 terão ganhos iniciais de R$8.501,45 (técnico, exceto área de Segurança), R$9.608,52 (técnico de segurança) ou R$13.365,38 (analista). Todos os valores já contam com o auxílio-alimentação de R$910,08.

As remunerações ficam compostas da seguinte forma:

Técnico judiciário (exceto de segurança)

Vencimento = R$3.163,07

Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) = R$4.428,30

Auxílio-alimentação = R$910,08

Total = R$8.501,45

Técnico judiciário de segurança

Vencimento = R$3.163,07

Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) = R$4.428,30

Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) = R$1.107,07

Auxílio-alimentação = R$910,08

Total = R$9.608,52

Analista judiciário (todas as áreas contempladas neste concurso)

Vencimento = R$5.189,71

Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) = R$7.265,59

Auxílio-alimentação = R$910,08

Total = R$13.365,38

No caso do cargo de nível médio, além da escolaridade, será preciso ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria “C” ou “D”, para a área de Segurança e Transporte.

Já para o nível médio/técnico, além do curso na área, o candidato deverá ter o registro no respectivo conselho e experiência de dois anos em Enfermagem.

No caso dos cargos de analista, todos os candidatos de Medicina deverão ter o curso superior, com especialização na área de interesse. Os demais precisarão ter o registro no conselho correspondente à vaga/área.

Escolha da banca do concurso TRF3 começará em agosto

Publicado na última segunda-feira, 26, o pregão eletrônico para escolher a banca do concurso TRF3 será iniciado em agosto. Mas as bancas interessadas já podem enviar suas propostas.

Os documentos serão abertos no dia 6 de agosto, às 13h. A comissão vai avaliar as propostas e decidir qual empresa ficará responsável pela seleção. A última banca foi a Fundação Carlos Chagas (FCC) organizadora do edital de 2019.

A partir da escolha da banca, o Tribunal deverá assinar o contrato com a organizadora. Somente após esta etapa, o edital poderá ser divulgado.