Concursos 2021: veja as provas marcadas para o mês de julho

O avanço da vacinação no país tem possibilitado a retomada dos principais concursos públicos. Mas, com a necessidade de concluir as etapas, homologar e contratar, tem faltado data no calendário para todas as provas em junho.

E a tendência é que, até o fim do ano, os próximos meses também sejam recheado de provas aos finais de semana.

Com isso, os sábados e domingos de junho e julho ficarão agitados. Para você não perder nenhuma data e ficar atento em todos os eventos, a Folha Dirigida fez uma lista com os principais exames marcados.

Provas de concurso em julho

PC PA (demais cargos) – 4 de julho

MPDFT – 4 de julho

PC RN (agente e escrivão) – 11 de julho

PC RN (delegado) – 18 de julho

MP RS – 18 de julho

MP SC – 18 de julho

Câmara de Teresina – 25 de julho

Itep RN – 25 de julho

Pefoce – 31 de julho

Concursos públicos têm várias provas marcadas para junho e julho

(Foto: Divulgação)

Concurso PC DF também pode entrar na lista

Outro concurso que pode entrar na lista de provas marcadas para junho ou julho é o da Polícia Civil do Distrito Federal. O delegado e diretor-geral, Robson Cândido, anunciou que nesta semana será realizada uma reunião para definir as datas.

Robson Cândido não deu mais detalhes ou confirmou uma data de quando serão reveladas as retomadas. Entretanto, espera-se que isso ocorra nos próximos dias ou o mais breve possível.

Mas, recentemente, o advogado e especialista José Moura Neto divulgou que as datas previstas para realização dos exames são os dois últimos finais de semana de julho, sendo:

24 e 25 (sábado e domingo); e

31 de julho e 1º de agosto (sábado e domingo).

Copa América pode atrasar calendário de provas de concurso

Se o calendário de provas de concursos em junho e julho já é grande, essa lista poderia ainda ser maior. Isso porque alguns órgãos pausaram o seu processo de retomada após a confirmação da Copa América.

A competição foi confirmada e a sede será o Brasil. As partidas serão realizadas nos estádios Mané Garrincha (Brasília), Nilton Santos (Rio de Janeiro), Arena Pantanal (Cuiabá), Olímpico (Goiânia) e Maracanã (Rio de Janeiro) – o palco da grande final.

Com isso, os concursos desses estados devem esperar o desenrolar das próximas semanas para confirmar a sua retomada. Um exemplo são os do Distrito Federal, como PC DF e DP DF. A PG DF recentemente retomou seu concurso e marcou provas para agosto.

A tendência é para que os demais órgãos possam seguir o mesmo caminho. A Copa América será realizada de 13 de junho a 10 de julho.