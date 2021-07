Conferência do Woccu 2021: Sicredi terá cinco painelistas no maior encontro de cooperativas de crédito do mundo

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados, participará de mais uma edição da Conferência Mundial do Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, na tradução da sigla em inglês), maior encontro do segmento no mundo. Neste ano, por conta da pandemia, o evento será realizado virtualmente entre os dias 14 e 21 de julho e vai reunir representantes de cooperativas de crédito de mais de 50 países para discutirem iniciativas que possam melhorar a vida das pessoas.

O Sicredi estará nas principais agendas da Conferência representado por colaboradores e associados. Merecem destaque as discussões a respeito da relação dos jovens com o movimento cooperativista, por meio de painel com a Fundação Sicredi; além dos 40 projetos desenvolvidos por associados e colaboradores do Sicredi inscritos no World Council Young Credit Union People (WYCUP), programa que reconhece jovens lideranças por contribuições significativas às suas comunidades e cooperativas de crédito e que têm potencial de causar impacto global.

“A Conferência é o momento em que nos reunimos para conhecer, debater e trocar boas ideias e estratégias locais que venham a impactar positivamente a comunidade global. A nossa intensa participação é motivo de orgulho, nos oportuniza contribuir com nossas vivências, além de aprendermos com as práticas de diferentes países”, afirma Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ e conselheiro do Woccu.

Dasenbrock participará do painel “Captação de Recursos Globais: o que o futuro reserva”, em 15/7. A conversa reunirá líderes globais para falar sobre ações de responsabilidade social desenvolvidas pelas cooperativas de crédito e como os princípios cooperativistas foram diferenciais importantes para ajudar as comunidades local e globalmente contra a Covid-19.

Já em 19/07, a participação de Gisele Gomes, embaixadora do Programa Rede Global de Mulheres Líderes – GWLN/WOCCU e associada do Sicredi, acontecerá no painel “Ela para Ela – Eleve as mulheres ao seu redor”, abordando o empoderamento econômico de mulheres, desafios e obstáculos no mercado de trabalho, bem como as melhores práticas internacionais de lideranças femininas no cooperativismo de crédito.

A Fundação Sicredi marca presença, com a participação da Carla Katsurayama, especialista de Desenvolvimento do Cooperativismo, em uma sessão que visa discutir a relação entre jovens e as cooperativas de crédito. Na agenda, Katsurayama abordará o trabalho com os Comitês Jovem, um programa que estimula o engajamento de lideranças jovens ao movimento cooperativista.

“Queremos fomentar o debate sobre como podemos nos mostrar cada vez mais relevantes para esse público, fazendo com que percebam os diferenciais do nosso modelo e tornem-se protagonistas do desenvolvimento sustentável em suas comunidades por meio do cooperativismo”, explica Romeo Balzan, superintendente da Fundação Sicredi.

O jovem no cooperativismo de crédito também será tema de palestra no dia 21/7, na qual Vinícius Mattia, associado do Sicredi, membro do Comitê Jovem da cooperativa Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP e vencedor da WYCUP 2020, apresentará o projeto premiado no ano passado. Na mesma data, encerrando a participação do Sicredi na Conferência, a colaboradora Camila Viana, especialista Digital do Sicredi, fará parte de uma palestra sobre transformação digital no cooperativismo. Na agenda, Camila compartilhará a experiência da instituição no cenário cada vez mais moderno e dinâmico, com destaque para mudanças culturais e de processos internos, além da criação de novas soluções com foco em uma boa e completa experiência digital para os associados do Sistema.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).