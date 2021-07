Conheça a acreana apontada como pivô da separação de Marcelo Bimbi e Nicole Bahls; confira tudo

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.



De acordo com o colunista do site Metrópoles, Leo Dias, a acreana Maryllia Gabriela foi o pivô da separação do modelo acreano Marcelo Bimbi e da apresentadora e modelo Nicole Bahls. Em sua coluna postada na noite desta terça-feira (27), Leo Dias afirma que Marcelo teria traído Nicole com a acreana Maryllia na sua vinda ao Acre no dia 3 de julho.

Segundo o colunista, Bimbi teria conhecido Maryllia Gabriela, influenciadora digital, em um evento onde os dois faziam presença. Após o trabalho, ambos foram a uma festa e lá teriam ficado pela primeira vez.

Natural de Rio Branco, a acreana Maryllia Gabriela, de 28 anos é conhecida na capital por aplicar consultoria de moda para pessoas, marcas e lojistas.

A fashion stylist e influencie, trabalha com diversos cursos profissionais com valores que chegam até R$2 mil reais, entre eles: consultoria de imagem e estilo, coloração pesoal, diagnóstico de estilo, construção de imagem, analise facial, meu closet (avaliação de estilo, retirada de peças, montagens de lookss, fotos para catalogar) e morfovisage.

De acordo com as redes sociais de Maryllia, a acreana estou na Escola Prof. José Rodrigues Leite, também cursou Gestão de Finanças na Uninter e Design de Moda e Estilismo na Unicesumar.

Em seu Instagram, Maryllia Gabriela compartilha com seus 5.771 seguidores, cliques, dicas relacionadas aos seus cursos e sua rotina.

