Conheça o Coffee House, a cafeteria mais completa de Rio Branco

Uma viagem para São Paulo foi suficiente para despertar no coração da empresária Eveline Alencar o desejo de criar o que, atualmente, é a melhor cafeteria do Estado.

“A ideia do café nasceu quando três amigos que trabalhavam juntos decidiram empreender: Eu, Eva e Janio. Não sabíamos no quê, especificamente, só sabíamos que queríamos investir em algo que estivesse fora do ramo que já trabalhávamos, que era o Agronegócio. Fomos algumas vezes em São Paulo e pensamos em procurar uma franquia no ramo de alimentação. Em uma visita ao Santo Grão da Oscar Feire surgiu a ideia de montar uma cafeteria, e já procuramos o gerente do local para trocarmos uma ideia, e ele já ofereceu ajuda na montagem, com cursos de barista e também o grão gourmet deles. Pensamos em trazer para Rio Branco algo parecido com a cafeteria dele, e assim fizemos. Eu saí da empresa que trabalhava para tocar o empreendimento, e aqui estou”, disse à reportagem do ContilNet.

O Coffe House, situado na Galeria Getúlio, em Rio Branco, na Avenida Getúlio Vargas, é o espaço que oferta aos seus clientes muito mais do que o delicioso café (disponível nas mais diversas formas). É também lugar de conforto, boas conversas e ideal para aproveitar os pratos mais variados do Acre, produzidos pela gastrônoma Marcia Papayannaros, que é uma referência nacional no assunto “cozinha”.

Dentre os principais atrativos do cardápio, estão os deliciosos bolos de coberturas incríveis e inovadoras, o caldinho de feijão acreano, quiches, pães e salgados recheados, além da tradicional baixaria.

“Em nossa cidade temos ótimas cafeterias também, mas eu não abro mãe de algumas coisas de maneira nenhuma, que é: produto de qualidade, atendimento, inovação do nosso cardápio, ambiente sempre aconchegante e aceitando as criticas como aceito os elogios, para cada dia fazer melhor para nossos clientes”, continuou Eveline.

O Coffe House faz diversas campanhas em épocas festivas, como São João Dia dos Namorados, etc. Para acompanhar as ofertas imperdíveis, basta acompanhar a cafeteria no Intagram, pelo @coffeehouseac.

O local funciona de segunda a sábado, das 11h às 20h horas. Na quinta, é possível aproveitar o happy hour com promoção de chopp, e aos sábados a imperdível feijoada e a caipirinha, durante todo o expediente.