Conhece o investimento Alternativo? descubra na coluna Dose Financeira

Até pouco tempo, somente investidores com muito dinheiro tinham acesso a esse tipo de oferta, que vem sendo desenvolvida no Brasil nos últimos três anos. Trata-se de uma modalidade de investimento alternativo denominada crowdfunding imobiliário, onde é possível começar a investir a partir de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Crowdfunding significa financiamento coletivo. Ou ainda, uma vaquinha para fazer um projeto sair do papel. A fintech INCO – Investimentos coletivos é especialista nesse tipo de captação de recursos voltada para o setor imobiliário, com mais de R$ 45 milhões captados desde sua fundação, com 0% de inadimplência, logo, se você acredita nesse segmento, essa é uma ótima oportunidade de investir sem as desvantagens de ter que se preocupar em locar ou vender o imóvel, ou ainda, ter que lidar com o inquilino.

Como a Inco faz dinheiro? Parte da receita da empresa é oriunda dessas ofertas de investimentos a pequenos investidores como eu e você. Esse dinheiro captado no mercado entra como caixa para as construtoras selecionadas por eles, que foram contratadas pelo programa social Minha Casa Minha Vida, como forma de um adiantamento da parcela que elas receberão do Governo. Por isso, o risco desse investimento é baixo, não depende desse projeto imobiliário vender unidades habitacionais, o credor delas é o Estado.

E quanto a rentabilidade, para você comparar, a caderneta de poupança, com a taxa Selic a 4,25%aa, renderá 3,12% nos próximos 12 meses se ela se mantivesse igual. E nos últimos 12 meses, a inflação foi maior do que 8%. Aplicando nas ofertas imobiliárias feitas pela Inco, você encontra oportunidades entre 12,5%aa a 15,5%aa, com contratos de 12 ou 18 meses, e com a possibilidade de receber os rendimentos mensalmente (modalidade Price) ou somente na data de vencimento (operação Bullet), a depender da proposta.

Essas ofertas são formalizadas por um instrumento legal denominado CCB-Cédula de Crédito Bancário. E as garantias são reais porque se referem ao patrimônio dessas construtoras e de seus sócios por meio de processos extrajudiciais, proporcionando mais segurança aos investidores.

Verificar se a oferta disponível atende o seu objetivo e investir. A transferência do valor investido é através do pagamento de boleto. Você pode acompanhar a rentabilidade pela sua conta no site deles e na data combinada receberá os frutos de ter o seu dinheiro trabalhando para você na conta que indicar no seu cadastro. Geralmente, os produtos financeiros de renda fixa ou baixo risco que oferecem essa faixa de retorno é para resgate em 5 ou mais anos. E o fato do prazo ser de apenas 18 meses para mim é outra grande vantagem de aplicar nesse ativo.

Por Ruama Demir, educadora financeira e economista