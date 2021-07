Conselho Municipal de Saúde fará consulta pública sobre serviços e atendimento em Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho de Saúde da Capital, dará início nesta segunda feira (12), uma consulta pública por meio de aplicativos e nas redes sociais, sobre o que a sociedade (usuários do sistema público), desejam que seja melhorado no serviço publico de saúde, tudo que envolve a atenção primária de saúde, que vai desde a recepção nas unidades de saúde, o acolhimento, a humanização, atendimento médico, odontológico, realização de exames e todas as quesitos ambulatoriais.

“Nós sabemos o que pretendemos para melhorar ainda mais o sistema de saúde. Mas enfim, nós desejamos saber é das pessoas que procuram as nossas unidades, o que elas querem para si. Afinal de contas, são elas, que buscam pelos atendimento e saberá nos orientar pelo caminho que melhore nossos serviços da melhor forma possível”, diz o secretário da pasta Frank Lima.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Zé Augusto é quem vai coordenar esse processo, ele assegura que o conselho optou pela consulta publica tendo em vista a pandemia mundial de covid19. Não temos ambiente sanitário para realizar a conferência municipal de saúde, e para que não haja prejuízo da participação do controle Social na elaboração do Plano Plurianual de Saúde, o pleno do conselho, decidiu pôr fazer uma consulta publica, para colher as propostas da sociedade visando o melhoramento dos serviços de saúde da capital e garantir um PPA, voltado para os interesses da população, finalizou o presidente.

A prefeitura vai disponibilizar além do número do aplicativo de Whatsapp (68) 99604-9288, caixas coletoras de sugestões, que vão estar a disposição da sociedade em todas as Unidades Básicas de Saúde-UBSs e também nas Uraps e Poli Clinicas da rede de saúde municipal de Rio Branco.

“Essa consulta pública vai do dia 12 até o próximo dia 25 de julho. Em seis meses de trabalho já conseguimos dá um choque de gestão na saúde pública de Rio Branco, aumentamos a oferta de consultas médicas, mais que dobramos a quantidade de exames laboratoriais, melhoramos o atendimento de pré-natal, voltamos a fazer as visitas médicas domiciliares, mas queremos medir o nível de satisfação das pessoas, pra gente avançar mais na resolutividade dos problemas que serão apontados pela população que usa o sistema de saúde municipal.

Contratamos mais médicos, zeramos as filas com nosso serviço de agendamento e o Tele Saúde. Nas nossas farmácias não faltam mais medicamentos da Atenção Básica. Enfim, queremos melhorar ainda mais e precisamos saber de você usuário, o que você quer que façamos? . De a sua sugestão e elabore suas ideias colocando nas caixas coletoras que vão está nas unidades de saúde, ou enviando pelo Whatsapp. Conte para nós o que você quer que mude ou melhore? Participe e nos ajude a formatar um serviço de saúde de excelência. Muito obrigado e que Deus nos abençoe”, diz Frank Lima.