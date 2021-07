Coordenadora da escola José Rodrigues Leite morre de Covid-19 em São Paulo

Entre os acreanos vítimas da Covid-19 nas últimas horas está a professora Eliete Maia de Andrade, que faleceu na madrugada desta terça-feira (13), no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Incor). A morte foi confirmada pela diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), que emitiu nota de pesar.

“À família enlutada, nossas mais sinceras condolências pela inestimável perda desta educadora que prestou relevantes serviços à educação acreana”, disse a nota de pesar assinada pela professora Rosana Nascimento, presidente do Sinteac. Ao longo da sua trajetória profissional, a professora trabalhou escolas da rede estadual, foi diretora da escola João Mariano da Silva e ultimamente estava na coordenação da escola escola José Rodrigues Leite.

A família enfrenta dificuldades para trazer o corpo para Rio Branco.