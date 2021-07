Corpo do ex-vice-prefeito Moacir Furtado será velado no domingo, em Sena

A família do ex-vice-prefeito Moacir Furtado, confirmou nesta terça-feira (6), que seu corpo será velado somente no próximo domingo (11), em Sena Madureira, sua cidade de origem. O local já foi definido – Igreja Batista Regular, localizada na área central do município.

Em nota, Gecineide Davila Furtado, esposa de Moacir, repassou mais informações:

“Quero através deste, agradecer de coração o apoio de todos os amigos neste momento tão difícil da minha vida. Gratidão a todos que enviaram mensagens de carinho e que dedicaram palavras, pensamentos e oraram pelo restabelecimento da saúde do Moacir. Mas, a vontade de Deus prevaleceu.

Quero agradecer as palavras de conforto após o falecimento do meu esposo Moacir Furtado.

E é com muita tristeza no coração que comunicamos que o velório será no domingo (11), na Igreja Batista Regular. O horário ainda não está definido. Mas, tão logo tenhamos a confirmação, passaremos o aviso”.

Aos 69 anos de idade, Moacir Furtado faleceu no último domingo no Estado de São Paulo, onde estava internado tentando se reabilitar da Covid-19.