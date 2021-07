Covid-19: Governo anuncia nova classificação de risco do Acre nesta sexta-feira

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), por meio do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, divulga nesta sexta-feira (8) a nova classificação de nível de risco de todo o Acre.

Atualmente, a regional do Alto Acre, composta pelos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, está na bandeira verde.

O Baixo Acre e Purus (Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard) e a regional do Juruá e Tarauacá/Envira (Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá) estão no amarelo.

É possível que os municípios avancem, permaneçam ou retrocedam nas bandeiras, dependendo do índice de infectados, mortes e internações.

O anúncio será feito às 9h, por transmissão ao vivo nas páginas oficiais do Governo nas redes sociais.