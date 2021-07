Covid-19: quase 300 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina no Acre

No Acre, a vacinação contra Covid-19 iniciou em meados de fevereiro de 2021 e até o momento, 277.725 cidadãos receberam a primeira dose do imunizante, incluindo idosos, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, grupos prioritários e adultos com idade entre 59 e 30 anos, aproximadamente 31% da população.

Segundo o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde, a semana que contabilizou mais pessoas vacinadas com a primeira dose foi entre os dias 20 e 26 de junho, com 16.301 doses aplicadas, seguida da semana última semana do mês de junho, com 9.543 aplicações. Mais da metade desse número são do município de Rio Branco e Cruzeiro do Sul ocupa o segundo lugar.

Dados nacionais

Com dados do Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, no Brasil foram vacinados com a primeira dose 76.377.088 pessoas, o que equivale a aproximadamente 37% da população brasileira.

Rio Branco

A vacinação de primeira e segunda dose para o público geral segue na faixa etária a partir de 30 anos, com pontos de vacinação em vários locais da cidade.

Pontos de vacinação:

Urap Bacurau

Urap Valdeiza Valdez

Urap Rosangela Pimentel

Urap Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Cláudia Vitorino

Urap Maria Barroso

Urap São Francisco

Policlínica Barral y Barral

Drive-thru: em frente ao 7º Bec