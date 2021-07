Covid-19: Rio Branco pode vacinar crianças a partir de 12 anos nos próximos dias; entenda

Rio Branco já avançou para o público a partir de 18 anos na vacinação contra a Covid-19, nesta segunda-feira (26). A proposta da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é que a faixa etária continue baixando.

O assessor de comunicação da Semsa, Salomão Matos, disse à reportagem do ContilNet que a pasta aguarda apenas uma autorização do Ministério da Saúde para imunizar, nos próximos dias, as pessoas de 12 a 17 anos, de forma decrescente, atendendo a quantidade de doses disponíveis para o município.

“Como estamos conseguindo atender as metas de forma satisfatória, chegando a faixa etária mínima exigida pelo MS, vamos aguardar apenas um novo posicionamento e o atendimento desse grupo a partir dos 18 anos para avançar para as faixas etárias inferiores, chegando até os 12 anos, sem comorbidades”, comentou o jornalista.

Depois que receber a autorização do órgão federal para aplicar as vacinas nas crianças a adolescentes, o secretário Frank Lima vai se reunir com alguns conselhos para organizar o esquema na capital acreana.

A pasta vê a medida como necessária, tendo em vista o retorno às aulas presencias, programadas para iniciarem de forma híbrida e gradativa no próximo dia 8 de agosto, como decidiu a Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Cultura (SEE).

“Com as crianças vacinadas, vamos ter mais segurança ainda para o retorno às aulas presenciais”, finalizou Matos.