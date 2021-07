Covid-19: Rio Branco segue vacinando jovens a partir dos 18 anos nesta terça; veja locais

A vacinação contra a Covid-19 em Rio Branco segue nesta terça-feira (27) para jovens a partir dos 18 anos. A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando 13 pontos de vacinação, sendo 8 para 1ª dose e 2ª dose e cinco exclusivos para 2ª dose, todos das 8h às 16.

Para se vacinar é preciso levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.

Pontos de vacinação da 1ª e 2ª dose:

Urap Hidalgo de Lima

Urap Rosângela Pimentel

Urap Maria Barroso

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Cláudia Vitorino

Urap Eduardo Assmar

Centro de Convenções da Ufac

Pontos exclusivo para 2ª dose:

Drive-thru em frente ao 7º BEC Urap São Francisco Urap Bacurau Urap Valdeisa Valdez Policlínica Barral y Barral Vacinação Até esta segunda-feira (26), o Acre recebeu 686.170 doses de vacinas e aplicou 442.500, sendo 329.826 da primeira dose, 104.216 da segunda e 8.458 dose única. Imunização de crianças a partir de 12 anos

O assessor de comunicação da Semsa, Salomão Matos, disse à reportagem do ContilNet nesta segunda-feira (26) que a pasta aguarda apenas uma autorização do Ministério da Saúde para imunizar, nos próximos dias, as pessoas de 12 a 17 anos, de forma decrescente, atendendo a quantidade de doses disponíveis para o município.