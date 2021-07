Covid-19: Sena Madureira começa a vacinar pessoas a partir de 20 anos

As unidades básicas de saúde de Sena Madureira passaram a ofertar a partir desta terça-feira (13), as doses da vacina contra a Covid-19 para os moradores com 20 anos de idade em diante, representando mais um avanço nessa mobilização.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização, as vacinas da Pfizer e Butantan estão disponíveis para o público. “Toda semana, graças a Deus, estamos diminuindo a faixa etária e é muito importante que a população compareça às unidades de saúde para receber o imunizante. Em alguns casos, a procura é pequena, porém, estamos com todo o aparato para atender a nossa comunidade”, frisou.

Dados extraídos do setor de imunização apontam que até a presente data 14.202 moradores de Sena Madureira já receberam a primeira dose da vacina. Com relação a segunda dose, são 4.992.

Cabe destacar que os casos confirmados da Covid-19 vem diminuindo significativamente nos últimos meses bem como o número de internações no Hospital de campanha.