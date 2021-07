Covid-19: vacinação avança em Rio Branco nesta sexta; veja quem toma e locais

A Prefeitura de Rio Branco anunciou o avanço no calendário. Nesta quinta-feira (1), que a vacinação contra a Covid-19 vai ser disponibilizada para pessoas a partir dos 33 anos de idade nesta sexta-feira (2) em 12 pontos de imunização das 8h às 16h. Para ser vacinado é necessário levar um documento com foto ou cartão SUS.

Segundo o secretário de Saúde do Município, Frank Lima, o município recebeu bastante vacina e com isso é possível avançar ainda mais o calendário.

Para quem precisa tomar a segunda dose, a secretaria informou que apenas a Astrazeneca está disponível.

Dos 12 pontos informados pela Prefeitura seis vão aplicar a primeira e segunda dose e os outros seis serão apenas para quem precisa tomar a segunda dose. Além disso, a Urap Ary Rodrigues, no bairro Seis de Agosto, está exclusiva para imunização de grávidas e mulheres no pós-parto com e sem comorbidade.