CR7 desbanca Beyoncé e Kim Kardashian com maior lucro no Instagram

O astro português Cristiano Ronaldo apareceu no topo do ranking feito pelo site Hopper HQ que elencou as personalidades que mais lucram com publicações no Instagram.

À frente de nomes como Ariana Grande, Kylie Jenner, Selena Gomez, Kim Kardashian, Beyoncé e Justin Bieber, o jogador da Juventus lidera a lista com R$ 8 milhões por cada post feito na rede social. Além disso, ele é a celebridade mais seguida no mundo.

Outro atleta que apareceu na lista é Lionel Messi, em 7º, com R$ 5,9 milhões por publicação.

