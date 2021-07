Cruzeiro do Sul vacina nesta sexta público a partir dos 18 anos

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Municipal de Saúde, realiza nesta sexta-feira, 23, a vacinação para o público acima de 18 anos. A ação ocorre no salão da AABB, das 18 às 23 horas. O imunizante adotado será o da Pfizer. Os usuários devem comparecer portando carteira de vacinação ou documento com fotos. Qualquer pessoa acima de 18, que ainda não tenha recebido nenhuma dose, pode comparecer para ser imunizado. A expectativa da secretaria é que cerca de 5 mil pessoas recebam hoje a vacina. Gestantes também podem ser vacinadas, já que se trata do imunizante indicado pelo Ministério da Saúde para estes casos.

A ação de vacinação ocorre após a chegada de 20.430 doses na quinta, 22. Neste lote estão incluídas 1.950 doses Fiocruz/Astra Zeneca e 860 do Instituto Butantã/Coronavac que serão utilizadas nas aplicações de segunda dose.

A estrutura mobilizada para a ação leva em consideração que o imunizante Pfizer necessita de refrigeração entre 2º e 8º C. A aplicação será feita em sala com ar refrigerado, as vacinas serão acondicionadas em caixas térmicas com controle de temperatura. Ao todo serão mobilizados 150 registradores, 70 vacinadores, 15 profissionais de informática e 20 pessoas de apoio.

“Com a ação desta sexta, iremos encerrar um ciclo, alcançando a totalidade da população vacinável de Cruzeiro do Sul. Continuaremos a aplicar as segundas doses nas Unidades Básicas de Saúde”, explica Agnaldo Lima, secretário municipal de saúde.

“A vacinação poderá ser estendida para o público adolescente, se assim o Ministério da Saúde determinar. Estamos no aguardo desta nota técnica”, disse a secretária adjunta Valéria Lima.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou que a vacinação chegou de forma mais rápida a faixa etária dos 18 anos graças ao esforço das equipes.

“Não descansaremos até que o último cruzeirense seja vacinado. Estamos muito felizes, em ver a vacinação chegando a faixa etária dos 18 anos. Só a vacina salva vidas, e só assim conseguiremos voltar à normalidade”, relatou.