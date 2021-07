Cunhada expõe ex-noiva de Ronaldinho Gaúcho e revela tudo que sabe

Ronaldinho Gaúcho continua se envolvendo em polêmicas e, desta vez, até sua cunhada entrou na história. Tudo começou quando a ex-noiva do famoso decidiu se pronunciar sobre o processo que move contra ele.

Priscilla Coelho busca o pagamento de uma pensão mensal, partilha de bens e a comprovação de uma união estável que teve por seis anos com ele, mas isso deixou Bruna Cramer, esposa de Roberto Assis, irritada.

Ele é irmão e empresário de Ronaldinho e, após a resposta da moça, a ex partiu para o bate boca na internet. Bruna, em seu desabafo, não poupou palavras e não fez questão de manter a classe, dizendo nos Stories:

“Todo mundo sabe que tem uma pobre de uma menina, de uma energúmena, que achou um jeito de ficar rica sem trabalhar, ganhar dinheiro sem fazer esforço, às custas dos outros, vou te dar um recadinho só: Para de ficar fazendo fake para ficar me mandando crítica. Porque quando foi para te criticar e falar o que eu penso da sua pessoa, eu mandei pra você, com o meu nome. Ainda me espanto com pessoas que dão espaço para um serzinho como esse”.

Em resposta, a ex disparou:

“Primeiro fiquei dez minutos rindo do seu óculos. Estava gargalhando no grupo das amigas. Você sabe como se casou. Mas não vou te expor aqui não. Você sabe como seu relacionamento começou. E quando a gente tem um teto de vidro, a gente tem que ficar bem quietinha, bem com o rabinho entre as pernas e ter muito cuidado com o que a gente fala dos outros. Aproveita e diz para ele aí no quarto ao lado para pagar o que ele me deve”.

“Um dia te falei que eu não era essa mulher que se resume a uma mesa de dominó, que tá ali por bebida ou por qualquer coisa. Eu estava ali porque amei uma pessoa. Se não deu certo, não quer dizer que eu desrespeito as outras pessoas que ali comigo estiveram”, disse ainda.

Vale lembrar que a Justiça decretou que Ronaldinho Gaúcho deverá pagar a pensão de Priscilla Coelho com juros e correção, totalizando mais de R$ 100 mil. Caso se recuse a pagar novamente, ele poderá ser preso quando chegar ao Brasil.