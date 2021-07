Cursos profissionalizantes em Sena: 90 vagas são abertas para a comunidade

O município de Sena Madureira será contemplado até o final deste ano com pelo menos 8 cursos profissionalizantes, por intermédio de uma parceria entre Governo do Acre (SEASDHM), Prefeitura (SEMCIAS) e Senac. Nesse primeiro momento, serão implantados três cursos, sendo que as inscrições começam nesta sexta-feira (9).

Os cursos são os seguintes: Assistente administrativo (30 vagas), assistente de recursos humanos (30 vagas) e operador de supermercado (30 vagas).

Para se inscrever, o candidato tem que procurar a Secretaria Municipal de Cidadania, entre sexta-feira desta semana e terça-feira que vem.

As vagas são direcionadas para pessoas com renda per capita de até 2 salários mínimos. Terão prioridade os moradores menos favorecidos.

Critérios:

Assistente administrativo: Pessoas com ensino médio incompleto e idade mínima de 15 anos.

Assistente de recursos humanos: Pessoas com ensino médio incompleto e idade mínima de 15 anos

Operador de Supermercado: Anos iniciais do Ensino Fundamental e idade mínima de 15 anos