Dado Dolabella pede perdão e diz que ama Luana Piovani; entenda história

Luana Piovani trouxe à tona na rede social a agressão que sofreu contra seu ex-namorado, Dado Dolabella, após a arquiteta Pamella Holanda denunciar publicamente as agressões do ex-marido, DJ Ivis. Nos Stories do Instagram, a loira fez um desabafo dizendo que não teve o apoio das mulheres, como vem acontecendo nos dias de hoje.

“Fico feliz em ver as mulheres se unindo e denunciando, pois quando eu fui agredida não tinha campanha nem Insta. O agressor seis meses depois ganhou um reality (‘A Fazenda’) e as mulheres diziam: ‘vem bater em mim’. As mulheres já me envergonharam e pioraram minha situação imensamente. Suspiro aliviada ao ver que uma mudança está acontecendo”, escreveu Luana na web.

