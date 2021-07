De Jojo mandando indireta para Anitta a Ana Maria sendo afastada da Globo; a semana dos famosos

Durante a última semana, entre 18 a 24 de julho, muita coisa aconteceu nos bastidores da TV e no mundo dos famosos. A princípio, Jojo Todynho surpreendeu a todos ao dizer o que pensa, após levar unfollow de Anitta nas redes sociais. Em seguida, Ana Maria Braga abriu o coração e explicou aos telespectadores sobre um novo afastamento da Globo.

Já Danilo Gentili massacrou Luisa Sonza sem dó nas redes sociais, após ver um posicionamento da loira sobre feminismo nos últimos dias. Além disso, Yasmin Brunet, namorada de Gabriel Medina, desabafou com seus seguidores sobre um golpe que sofreu em um aplicativo de delivery. Por fim, Leão Lobo escandalizou ao dar detalhes de sua vida pessoal e relembrar uma aventura que fez no centro de São Paulo. Confira:

Jojo Todynho diz sobre unfollow de Anitta

Recentemente, Anitta resolveu fazer uma limpa em suas redes sociais e deixou de seguir algumas pessoas que já foram bem próximas em sua vida. Entre elas, estava Jojo Todynho, a vencedora de ‘A Fazenda 12’ que tem até mesmo uma música com a poderosa.

Entretanto, apesar de não ter falado diretamente sobre o assunto, a cantora não ficou calada e mandou uma indireta nas redes sociais. “Todo mundo esperando eu abrir o meu bocão e falar, mas vocês vão ficar esperando, porque se eu abrir meu bocão, não vou parar”, iniciou a famosa.

Ana Maria é afastada da Globo

Nos últimos dias, Ana Maria Braga se tornou um dos assuntos mais falados nas redes sociais, ao surgir caracterizada de Cruella na apresentação do ‘Mais Você’. Entretanto, no mesmo dia ela também deixou os telespectadores da Globo surpresos, ao revelar que iria se afastar novamente da atração.

A princípio, com o início da transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a apresentadora cederá seu espaço nas manhãs da Vênus Platinada para o evento. “Até quinta que vem, o Mais Você não será exibido. Mas terá uma programação para você torcer e fazer parte de alguma coisa que esse Brasil precisa tanto de ver seus ídolos, de ver as pessoas que brigam para levar o nome do país adiante”, comentou a apresentadora.

CONTEÚDO COMPLETO