De virada, Vasco-AC supera Rio Branco-AC e se isola na liderança do Acreano

O Vasco-AC voltou a surpreender no Campeonato Acreano. De virada, o Cruz-Maltino venceu o Rio Branco-AC por 2 a 1, neste sábado (17), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC).

O Estrelão saiu na frente do placar aos sete minutos com gol de Matheus Nolasco, mas o Cruz-Maltino empatou aos 29 minutos com Tiago Moreira.

Na etapa final, Tiago Teles balançou as redes aos cinco minutos e decretou a segunda vitória do Vasco-AC no estadual.

Próximos jogos

O Rio Branco-AC volta a campo na próxima quarta-feira (21) para encarar o Humaitá, a partir das 19h, na Arena da Floresta, na capital. Já o Vasco-AC joga no próximo sábado (24), contra o São Francisco, às 17h, no mesmo estádio. Partidas no horário do Acre.

Classificação

O Vasco-AC se isolou na liderança do estadual com seis pontos e segue invicto. O Rio Branco-AC conhece sua primeira derrota na competição e desce para sétima posição com um ponto.

Primeiro tempo

O Rio Branco-AC começou melhor a partida e encontrou o gol logo no início do primeiro tempo. Aos sete minutos, Wanderson recebeu a bola na grande área e chutou cruzado, o goleiro Gabriel Eremith deu rebote e Nolasco chegou chutando para balançar as redes. O Estrelão seguiu com mais posse da bola, mas começou a enfrentar dificuldades, assim como Vasco-AC. Após parada técnica, o Estrelão esfriou e o Vasco-AC aproveitou.

Aos 29 minutos, Tiago Moreira recebeu bola na área após cobrança de falta e desviou para deixar tudo igual. Aos 36, o Rio Branco-AC teve uma boa chance.

Peu tabelou no meio campo e recebe na área em condições, mas o goleiro Gabriel saiu bem do gol fechando o ângulo e executou boa defesa. As equipes foram para o intervalado empatando por 1 a 1.

Segundo tempo

Os 45 minutos finais se resumiram ao gol de virada do Vasco-AC e muita cera. O Cruz-Maltino virou o placar aos logo aos cinco minutos. Em jogada pelo lado esquerdo de ataque, a bola foi cruzada para área e ficou com Tiago Teles.

O meia teve tempo de dominar e chutar cruzado para balançar as redes. A partir desse gol, o Vasco-AC começou a valorizar a posse da bola e os jogadores caiam na maioria das dividas em campo.

O Rio Branco-AC sentiu, não conseguiu criar praticamente nenhuma oportunidade clara. Apesar de algumas mudanças feitas pelo técnico, o Estrelão não conseguiu chegar ao empate. Placar final: Vasco-AC 2 x 1 Rio Branco-AC