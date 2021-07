Delegado e três policiais são presos em ação conjunta do Ministério Público e da Polícia Federal

Um delegado e três policiais civis foram presos, nesta sexta-feira (9), em Manaus, durante uma operação conjunta do Ministério Público do Amazonas e da Polícia Federal chamada Garimpo Urbano.

Entre os detidos está o delegado Samir Freire, que chegou na sede do Ministério Público escoltado pro agentes da PF. Ele deve prestar depoimento ainda na manhã desta sexta-feira.

A operação investiga a ação de agentes de segurança envolvidos no desvio de cargas irregulares de ouro, obtidas durante abordagem aos transportadores.

Além de quatro mandados de prisão, outros dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na capital do Amazonas e também em cidades no estado do Pará.

Por volta das 8h, quatro agentes da PF chegaram à sede do MP com um malote com documentos apreendidos durante a operação.