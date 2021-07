Deputada Perpétua Almeida denuncia que Governo Federal quer fim do vale alimentação

“Bolsonaro quer que o trabalhador volte ao tempo da marmita. Precisamos de um grande movimento nacional para defendermos o programa de alimentação do trabalhador”, denunciou a deputada federal perpétua Almeida (PCdoB-AC), nesta quarta-feira (28). A denúncia foi feita nas redes sociais da parlamentar.

Ela disse que o governo Bolsonaro quer retirar o vale alimentação da classe trabalhadora. Segundo ela, orientado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, quer acabar com o ticket alimentação, cestas básicas e outras modalidades do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

De acordo parlamentar, a extinção do programa pode afetar categorias como os trabalhadores dos Correios, motoristas, cobradores de ônibus, supermercados, aeroportuários, dentre outros. “Para acabar com esse benefício, já agora na Reforma Tributária, o governo propõe cortar os incentivos fiscais que garantem o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT”.

O PAT foi instituído em 1976, passou pelos 10 últimos presidentes da República e existe há 45 anos no Brasil.