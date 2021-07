Deputado denuncia que Rodrigues Alves virou rota de tráfico

O município de Rodrigues Alves, no Alto Juruá, virou porta de entrada do tráfico de drogas no Brasil, através do Acre. A zona rural do município tem uma série de ramais e estradas de ligação com o Peru, um dos países apontados como um dos maiores produtores de drogas do mundo e o efetivo da Polícia Militar no município não é suficiente para fazer o combate aos traficantes.

A denúncia foi feita nesta terça-feira (06) durante sessão remota da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) pelo deputado estadual Daniel Zen (PT). O deputado disse que esteve na região do Juruá nos últimos dias, quando constatou os problemas. “Pessoas da região me fizeram as denúncias”, disse.