Deputado reconhece esforço de Márcio Bittar por estrada em Xapuri

O governador Gladson Cameli (PP) e o senador Márcio Bittar (MDB-AC) foram lembrados na sessão desta segunda-feira (06) pelo deputado estadual Antônio Pedro (DEM) como políticos comprometidos com o desenvolvimento no interior do Acre.

Após relatar suas atividades ao lado do governador na região do Alto Acre, principalmente na região de Xapuri, no último final de semana, Antônio Pedro disse que Gladson Cameli refirmou compromissos com obras de infraestrutura no Ato Acre.

“Em Xapuri, quando um popular perguntou ao governador se ele mantinha o compromisso de construção de uma ponte sobre o Rio Acre ligando Xapuri à localidade de Sibéria, o governador afirmou: não tenha dúvida e que essa obra vai sair”, relatou Pedro em discurso na Aleac. “Isso nos deixou muito alegres e agradecidos ao governador pela reafirmação de compromissos com o desenvolvimento da nossa região”, disse o deputado.

O parlamentar também agradeceu ao senador Márcio Bittar por ter conseguido os recursos necessários, acima de R$ 30 milhões, para pavimentação da estrada conhecida como “Variante”, que liga a BR-317 à cidade de Xapuri, numa extensão de 17 quilômetros. O deputado desculpou-se por não ter citado o nome do senador Márcio Bittar como o parlamentar que obteve os recursos, na semana passada. “O senador tem sido um grande parceiro do governador Gladson Cameli na obtenção dos recursos necessários ao desenvolvimento do Estado”, disse.