Detran inicia mutirão de atendimentos no Vale do Juruá

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), iniciou, nesta quinta-feira, 29, em Mâncio Lima, o mutirão de atendimentos que vai dar celeridade aos serviços oferecidos pelo órgão na regional do Juruá.

Taynara Martins, que é a presidente do Detran no Acre, lembra que a gestão de Gladson Cameli já investiu o montante de R$ 300 mil com sinalização de ruas, estradas, vias e avenidas de diversas cidades acreanas, e que todo trabalho que vem sendo realizado tem a meta de reduzir o número de acidentes de trânsito no estado.

“Com a vinda da pandemia de Covid-19, reduzimos bastante a oferta dos nossos serviços. Agora, com a doença sob controle, temos a meta de zerar toda a demanda. Por isso, é muito importante que as pessoas aproveitem esse dia e resolvam suas pendências com o Detran”, orientou a gestora.

Na cidade mais ocidental do país, serviços como renovação de habilitação, vistoria, regularização e entrada na documentação de veículos estão disponíveis em guichês, montados na sede da 9ª Ciretran do município.

“O atendimento foi muito rápido e não precisei fazer agendamento. Comprei a moto mês passado e precisava emplacá-la. Paguei a taxa e tive minha solicitação atendida”, relatou o morador Francisco Pereira.

A professora Maria de Nazaré Souza também aproveitou a oportunidade e resolveu pendências com o órgão. “Vim solicitar débitos do veículo do meu filho, que está trabalhando. Peguei as taxas da documentação, vou pagar e ele andará legalizado”, informou.

O Detran informou, ainda, que na sexta-feira, 30, os atendimentos serão realizados em Rodrigues Alves, e que em Cruzeiro do Sul os serviços se iniciarão na primeira semana de agosto. A iniciativa deve contemplar os demais municípios acreanos.