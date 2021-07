DJ Ivis é indiciado por mais três crimes, além da agressão à ex-mulher

Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por mais três crimes, sendo eles lesão corporal, injúria e ameaça, além do crime de agressão à ex-mulher, Pamella Holanda, pelo qual já está preso há quase 15 dias no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza. DJ Ivis, foi preso no dia 14 de julho.