Dona de casa tem direito a Aposentadoria do INSS

Muita gente não sabe ou desconhece dessa possibilidade, mas as donas de casa podem ter acesso à aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), isso vale mesmo para aquelas que não exercem atividade remunerada.

A dona de casa pode se tornar segurada do INSS realizando contribuições individualmente, de modo a garantir direito aos benefícios previdenciários oferecidos atualmente.

É importante pontuar aqui que para que a dona de casa possa garantir a aposentadoria será necessário realizar o cadastro no INSS bem como entender como funciona a aposentadoria, suas regras bem como limitações.

Conhecendo suas regras é possível garantir uma velhice mais vantajosa para a dona de casa. Entendemos a seguir como funciona esse cadastro para garantir a aposentadoria.

Cadastro e pagamento do INSS

Antes de adentrarmos no assunto de como realizar o cadastro para se tornar uma segurada do INSS, é preciso esclarecer algumas regras sobre o tema.

As donas de casa que se cadastram e pagam o INSS são consideradas pela Previdência como contribuintes facultativos.

O contribuinte facultativo é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada, mas mesmo assim deseja ter a proteção da previdência social. Este contribuinte tem obrigação de recolher o INSS, mas pode recolher para preservar os direitos previdenciários como aposentadorias, auxílio-doença e pensões. Entendendo esse cenário, agora entenderemos que existem três planos de contribuição aos segurados facultativos, sendo eles: