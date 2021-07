É grave? Bolsonaro reclama de soluço que já dura dez dias; entenda causas

Durante a última semana o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem apresentado dificuldades em seus discursos devido a uma persistente crise de soluço. Em sua live semanal na quinta-feira (8), o presidente explicou que isso passou a acontecer após um procedimento odontológico.

Ao iG Saúde, o cirurgião dentista Adriano Rafael explicou que o soluço não costuma ser causado pelo procedimento em si, mas pelos medicamentos utilizados. “O soluço é um movimento do tipo espasmo/reflexo no diafragma, e pode ser causado por um reflexo neural”.

Além da interação medicamentosa, o soluço pode ser causado pela ingestão de alimentos em grande quantidade de maneira acelerada, pelo consumo de bebidas carbonatadas ou fermentáveis, explica Adriano Rafael. “Também pode ser causado por doenças do trato gastrointestinal como refluxo, gastrite, doenças sistêmicas que afetam o sistema neurológico (nervo vago), diabetes descompensada, doenças psicológicas como síndrome do pânico e ansiedade”, afirma o cirurgião.

Quando o soluço persiste por mais de 48 horas, um médico deve ser consultado para avaliar os possíveis fatores que estão causando o problema, diz Rafael, que alerta que alterações sistêmicas, como diabetes descompensada/problemas neurológicos, quando não tratados, podem causar sequelas e até mesmo a morte.

Confira a entrevista completa com o cirurgião dentista Adriano Rafael:

Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro vem apresentando crises de soluço. Ele disse que os soluços são por causa de um procedimento odontológico. Isso é possível?

Pelo procedimento odontológico em si não, mas sim em uma correlação com os medicamentos utilizados. O soluço é um movimento do tipo espasmo/reflexo no diafragma, e pode ser causado por um reflexo neural. Medicamentos que causam interação neural podem causar crises de soluço, como anti-inflamatórios esteroidais (corticoides) — como prednisona e dexametasona e também anestésicos como os que podem ser utilizados na odontologia.