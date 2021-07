É lei no Acre! Quem maltratar animais terá que custear veterinário e pagar multa de R$ 2 mil

E-mail: [email protected]

A biomédica e artista plástica acreana Andreia Rebouças foi aniversariante do 28 e comemorou na fazenda com o marido Fernando TaySohn em Três Corações onde moram atualmente. Muitas bençãos e vitórias querida!

A primeira medalha de ouro para o Brasil veio do Surf – modalidade inédita na história das olimpíadas, e o atleta, Italo Ferreira é do Rio Grande do Norte. O Nordeste está com tudo e não está prosa! Eita povo arretado!

A gente tem vontade de pegar a fadinha com o skate e a medalha colocar num potinho e guardar. 13 aninhos já ganhou uma Medalha de Prata. É muita fofura!

Daiane dos Santos foi a primeira mulher negra do mundo a ganhar Medalha de Ouro em campeonatos mundiais de Ginástica artística. Também a primeira brasileira da história a ir a uma final de Olimpíadas e integrar a primeira equipe numa final, nessa modalidade, e ao som da música brasileirinho. Ela criou um dos movimentos very-fucky-blaster mais difíceis de ser executado, o “duplo twist carpado”, inclusive o movimento foi batizado com o nome dela. Essa geração de meninas fora do comum se inspiraram em Daiane dos Santos, a pioneira. Verdadeiro patrimônio de ouro do Brasil literalmente.

Anacleto e Maria Luiza Correia comemoraram os 4 aninhos da neta Alice em modo pandemia, embora o casal já tenha tomado as duas doses da vacina. Certíssimos!!!

O apresentador Fábio Lopes e o editor de imagens e também cinegrafista Cristiano Cavalcante do programa Clipping Cidade da Rádio e TV Cidade me surpreenderam com uma entrevista super divertida. Quem não assistiu pode encontrar no canal do yutube.Uns fofos!

A administradora de empresas Marcele Souza trintou e celebrou na chácara da família com amigos próximos no último domingo. O melhor presente foi a goleada do Flamengo em cima do São Paulo. Também adorei amiga!

Suely Pinheiro, Amanda e Rosi Portela curtindo com a elegância que o frio proporciona em Joinville, Santa Cantarina.

Dayanne e Arthur Soutinho comemoram 13 anos de um casamento feliz e abençoado com a princesa Olívia no forno. Como amiga e madrinha deste enlace tão especial só posso desejar bençãos e mais bênçãos a esse casal tão apaixonado. Amo vocês três!!!

A Nike demitiu a atleta Kara Goucher por estar grávida. Ela voltou com a cicatriz da cesariana e se preparou com exercícios de flexibilização para sua 5ª Olímpiada consecutiva, assim como a jogadora brasileira Marta. Só que desta vez usando sua própria marca. Alguém duvida da força de uma mulher guerreira?

On Line

*O Ministério Público do Acre fazendo cumprir a Lei nº 3.757 que entrou em vigor em 15 de julho de 2021, e determina o seguinte: Quem maltratar animais terá que custear veterinário e pagará multa de R$ 2 mil. Amei!!!

*A sede das Olímpiadas em Tóquio bate recorde diário de casos de Covid-19. A sorte dos atletas é que todos já foram vacinados. Então o vírus ataca “fraquinho” e a variante Delta ainda não deu as caras por lá.

*A meritocracia mostrou seu poder. Nós trabalhamos, pagamos impostos, e a maioria está comprando osso para se alimentar. O dono da Riachuelo nem trabalha, paga quase nenhum imposto, come lagosta e caviar com champagne. Acontece que no Brasil rico não pode ficar menos rico. Ser rico é um direito fundamental adquirido de já “nasceu” assim.

*Sair do imaginário econômico, contudo, implica rupturas bem concretas. Será preciso estabelecer regras que enquadrem e limitem o desvario da ganância dos agentes (busca de lucro, do cada vez mais): protecionismo ecológico e social, legislação trabalhista, limitação da dimensão das empresas etc. E, em primeiro lugar, a “desmercantilização” das três mercadorias fictícias que são o trabalho, a terra e a moeda.” Sèrge Latouche, em Convivialidade e Decrescimento.

*Ai gente! Ser mulher é muito caro. Bem sei disso por que eu me patrocino. Sou caríssima!!

*O Brasil perdeu o ator Orlando Drummond, que era também grande dublador, São os pedacinhos da vida da gente que vão dizendo adeus. Siga em paz e na luz seu Peru!

*Crianças não gostam de abraços. Não obriguem seus filhos cumprimentarem os “tios”. Eu sempre gostei de crianças, mas hoje não faço gestos de carinho em crianças nenhuma. Independentemente de ser assédio ou não, crianças não gostam de ser tocadas. Vamos mudar nossa cultura de toques, abraços e beijos.

*Não critique quem tira foto se vacinando. Vacinar é moda meu bem, você que não quer se vacinar, que é cringe!

*Quase todos os estados americanos registraram alta nos casos de Covid-19, principalmente nos locais onde há baixa adesão à campanha de vacinação contra a doença. Tudo culpa dos antivacinas!

*Toda mulher precisa falar para a amiga, que sofre violência doméstica, que se ela denunciar o agressor terá seu apoio. Muitas mulheres não denunciam porque não tem para onde ir.

Vida real por favor

De 2020 até hoje nada mudou no comportamento da maioria das pessoas. Pandemia é quando uma doença toma conta do mundo, no caso do coronavírus, do planeta todo. Apesar de estar em alta, não se trata de fake News. Assistimos propaganda de cerveja na TV e na internet: são praias lindas, muitas bundas, mar azul, dentes brancos, cerveja geladinha. Pois é. Desculpa eu contar que propaganda é uma coisa diferente da vida real. Vocês não estão percebendo isso.

No caso de Rio Branco, onde o calor parece castigo ou privilégio dos que não merecem temperaturas que deixem nossos cabelos mais sedoso, o sistema nervoso mais tranquilo, a pele melhor e mais apta a receber cremes e maquiagens, sem escorrer nos deixando todos esbaforidos, cansados e suados durante quase todo o dia.

O que choca é ver a maioria das pessoas passeando felizes, sem máscara, aglomerando geral, peitando os comerciantes que barram a entrada, maltratando, inclusive, passando da conta com os abusos, para entrarem nos pagodes. Entendam que não estamos em uma cidade cenográfica e vocês não são os personagens gostosos das propagandas de bebidas só porque tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina. Aqui não é o Projac, nem agencia de publicidade, e vocês não são figurantes, mito menos atores.

Somos humanos, queremos sair, mas muitos ainda estão se resguardando, vendo vocês de nariz em pé, espargindo mortes para lá e para cá. Sim, vocês espirram perdigotos, aerossóis e vírus como se estivessem num outdoor para o mundo aplaudir e depois vão embora para seus mundos sombrios descansar para retornar a desrespeitar quem nãos os acompanha.

Beth Passos

Jornalista