É lei projeto de Duarte que institui atendimento prioritário para portadores de fibromialgia

O Governador Gladson Cameli sancionou o projeto de lei do deputado estadual Roberto Duarte que institui atendimento prioritário para os portadores de fibromialgia, conforme foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 14. Entenda: Lei que garante atendimento preferencial a pessoas com fibromialgia é sancionada no AC

A partir de hoje, estabelecimentos públicos estaduais e os privados devem garantir, durante todo o horário do expediente, atendimento prioritário para essas pessoas. A identificação dos beneficiários se dará por meio de cartão expedido, gratuitamente, por órgão de saúde competente.

“Nós ficamos felizes com a sanção do nosso projeto de lei porque representa o nosso foco, que é o de garantir que as pessoas com fibromialgia tenham uma vida melhor por meio do atendimento prioritário nos estabelecimentos, por exemplo. Facilitar a vida de quem convive com a dor acaba sendo de extrema importância, pois ajudamos a proporcionar dignidade a essas pessoas, construindo uma sociedade que retira barreiras, favorecendo um caminho menos difícil a todos”, destacou Roberto Duarte.