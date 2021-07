“É uma vergonha”: medalha de prata de Kelvin Hoefler expõe racha no skate do Brasil

A conquista de Kelvin Hoefler que abriu a contagem de medalhas do Brasil nas Olimpíadas 2020 serviu, também, para jogar luz num racha da equipe brasileira de skate que está em Tóquio. O clima não é bom.

Kelvin e o perfil oficial da Confederação Brasileira de Skate não se seguem nas redes sociais – segundo Letícia Bufoni, Kelvin bloqueou a CBSk no Instagram. No post em que comemorou a medalha de prata neste domingo, por exemplo, a entidade não marcou o skatista.

Nos comentários dessa publicação, os pais de Kelvin desabafaram:

– Será que vocês agora vão respeitar o nosso filho ou vão continuar menosprezando ele? É nítido o que vocês estão fazendo, esta medalha de prata representa todo esforço e dedicação dele – escreveram Éneas Hoefler e Roberta Hoefler.

“Vocês deveriam ser menos imparciais. É uma vergonha o que vocês fazem com meu filho”, concluíram.

Presente nas arquibancadas da arena do skate neste domingo, Bufoni foi questionada por seus seguidores sobre o motivo pelo qual não postou e nem festejou a medalha de prata de Kelvin. Em seu Instagram, ele publicou vídeos apenas de Felipe Gustavo e Giovanni Viana, que não subiram ao pódio.

A skatista de 28 anos, então, explicou que Kelvin “por opção dele” se afastou do restante dos companheiros. “Ele nunca está com a gente nos “rolês”, ele nunca faz parte das nossas atividades. […] Infelizmente, ele não gosta de estar com a gente”, disse ela nas redes sociais. O próprio medalhista reconheceu que é “mais pacato, quieto”, embora não tenha entrado em detalhes.

De fato, durante a prova, Kelvin ficou distante da comissão técnica e recebeu orientações apenas de Pâmela Rosa, que é outra skatista da equipe. Ele agradeceu à amiga em entrevista após a conquista e disse, também, que recebeu ajuda por telefone de sua esposa entre uma bateria e outra.

Mais tarde, já de volta à Vila Olímpica, ele publicou uma foto comendo ao lado de Giovanni com a legenda: “Jantando com a família CBSk”.