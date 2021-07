Edvaldo Magalhães questiona pesquisa de intenção de votos no Acre

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), assim como seu colega Jenilson Leite (PSB), também questionou, na sessão remota desta terça-feira (6) da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), os números da última pesquisa encomendada pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac).

De acordo com os números, revelados no último sábado (3), o governador Gladson Cameli seria reeleito governador do Estado com pelo menos 55% dos votos, batendo inclusive o ex-governador e ex-senador Jorge Viana, que ficaria com apenas 19%.

Isso significa que, se as eleições fossem realizada agora, Gladson Cameli seria reeleito no primeiro turno. No entanto, há problemas porque alguns nomes não forma incluídos no questionário, disse Edvaldo Magalhães.

“Todos sabem que a deputada federal Jéssica Sales, do MDB, também é pré-candidata ao Senado. Assim como o nome do nosso colega Jenilson leite, que colocou seu nome como candidato a cargos majoritários, ao Governo e ao senado, e seu nome também não apareceu no questionário”, disse Magalhães.