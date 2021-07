Eficiente, São Francisco supera o então líder Vasco-AC

Com um gol em cada tempo de jogo, o invicto São Francisco superou na tarde e noite deste sábado (24), na Arena da Floresta, o então líder Vasco da Gama por 2 a 1.

Pedro Santana abriu o caminho da vitória católica aos 37 minutos do primeiro tempo, e Marcílio, aos oito minutos da etapa final, marcou ampliou a vantagem do São Chico. Fabinho ainda descontou para o Almirante, aos 34 minutos.

Como fica

Com a vitória, o São Francisco chegou aos cinco pontos e assumiu a terceira posição na tabela de classificação. Já o Vasco da Gama com o revés perdeu a liderança para o Atlético Acreano. Os dois times somam seis pontos ganhos, mas nos critérios técnicos o Galo Carijó leva vantagem.

Próximos jogos

O Vasco da Gama retorna a campo na próxima quinta-feira (29). O adversário do time Cruz-de-Malta será o Atlético Acreano em jogo marcado para o estádio Florestão. Já o São Francisco ganha uma semana de folga na tabela e retorna a campo no próximo sábado (31) para encarar o Náuas, em duelo marcado para o estádio Arena da Floresta, às 15h.

Jogo

O primeiro tempo de jogo foi bem brigado com as duas equipes dividindo cada lance. O São Francisco, vindo de dois empates seguidos, tentava encaixar uma bola e, aos 37 minutos, após uma bola longa, Pedro Santana saiu na cara do goleiro Marquinhos.

O atacante católico tocou a bola sobre o goleiro vascaíno, mas ela bateu na trave e voltou para o próprio camisa 11, esse mandando para a rede vascaína.

Na etapa final de jogo, o Vasco da Gama tentou uma pressão nos primeiros minutos, mas quem marcou foi o São Chico. Marcondes recebeu assistência de Gui e finalizou com perfeição, sem chances para Marquinhos.

Com a derrota parcial, o técnico Oziel Moreira fez mudanças, mas o time Cruz-Maltino quase não chegava com perigo ao gol São Francisco.

No entanto, após falha numa bola parada do goleiro católico, Fabinho cabeceou na trave e, na sobra, ele mesmo mandou para a rede do São Chico, aos 34 minutos.

O gol colocou “fogo” no jogo e o empate quase aconteceu. Balica sofreu pênalti de Júnior Negrão. No entanto, Lucas Limão cobrou o tiro livre na mão do goleiro Leandro, esse se redimindo da falha do primeiro gol vascaíno e garantindo vitória do time católico.