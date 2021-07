Em ano de pandemia, AC tem maior crescimento de empregos dos últimos 10 anos

Segundo a Pesquisa Anual do Comércio (PAC), no Acre, o setor de comércio ocupou 17.822 pessoas em 2019, registrando, portanto, aumento de 11,9% em relação a 2010 (15.921). Em salários, retiradas e outras remunerações foram pagos R$ 385 milhões, valor que superou o dobro de 2010 (R$ 187 milhões).

Na noite desta quinta-feira (29), o governador Gladson Cameli comemorou os resultados. “Apesar da pandemia, o Acre registrou saldo acumulado de 4.793 novos postos de trabalho formais em 2021, crescimento de 5,68% entre janeiro e junho. Outra importante notícia foi a pesquisa do IBGE, que aponta crescimento de 11,9% de emprego no comércio do Acre”, segundo o chefe do Executivo Estadual, este é o “maior percentual em 10 anos”.

“Unidos vamos superando os desafios e tornando o nosso Acre um estado cada vez melhor”, finalizou Cameli.

Em 2019 as empresas comerciais registraram receita bruta de R$ 6,9 bilhões, dos quais R$ 789 milhões foram auferidos no segmento de comércio de veículos, peças e motocicletas; R$ 2,3 bilhões no comércio por atacado; e R$ 3,7 bilhões no comércio varejista.

A margem de comercialização é definida como a diferença entre a receita líquida de revenda (parcela da receita operacional líquida advinda exclusivamente da revenda de mercadorias) e o custo das mercadorias revendidas. Em 2019, no nosso estado, a margem de comercialização totalizou R$ 1,5 bilhão, sendo o comércio varejista responsável pela maior parcela (65,2%), seguido do comércio por atacado (26,4%) e comércio de veículos, peças e motocicletas (8,4%).

Com informações da assessoria IBGE